فرماندار ویژه آبادان گفت: شصت درصدِ یک‌هزار و ۳۸۵ طرح اشتغال‌زایی در این شهرستان، محقق شده است و موانع اجرایی و بانکی، برای تحقق کامل تعهدات اشتغال تا پایان سال برطرف می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، خسرو پیرهادی در نشست شورای اشتغال آبادان اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی و فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از کسب‌وکار‌های خرد اهمیت بیشتری پیدا کرده است و دستگاه‌های اجرایی باید با بازنگری در شیوه‌نامه‌های اشتغال‌زایی، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی با تاکید بر نقش شبکه بانکی در توسعه اشتغال افزود: بانک‌ها باید با پرداخت تسهیلات ویژه، از راه‌اندازی و توسعه مشاغل خانگی حمایت کنند و زمینه فعالیت متقاضیان واجد شرایط را فراهم آورند.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به تحقق ۶۰ درصدی یک‌هزار و ۳۸۵ طرح اشتغال‌زایی در این شهرستان، گفت: ضروری است مدیران دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای کامل این طرح‌ها را تا پایان سال فراهم کنند. و موانع اجرایی و بانکی، حمایت از مشاغل خانگی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی و دریامحور آبادان برای تحقق کامل تعهدات اشتغال تا پایان سال برطرف شود.

پیرهادی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مستقیمی با رفاه عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد، ادامه داد: بیکاری قطعا می‌تواند زمینه‌ساز فساد و آسیب‌های اجتماعی شود، از این رو اشتغال باید به‌عنوان یکی از محور‌های اساسی توسعه شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: برای ایجاد رفاه شهروندان باید فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد شود و این هدف با شناسایی موانع، حمایت از کارآفرینان و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه محقق خواهد شد.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به موقعیت مرزی این شهرستان بیان کرد: آبادان از مزیت‌های اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است که باید متناسب با آنها برای ایجاد اشتغال برنامه‌ریزی کرد، توسعه مشاغل دریامحور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صادرات و واردات از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند.

پیرهادی بر ضرورت مشارکت مردم در فرآیند اشتغال‌زایی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و کارآفرینان در کنار حمایت‌های بانکی می‌تواند زمینه توسعه کسب‌وکار‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را فراهم کند.

وی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع موجود شد و اظهار کرد: تحقق کامل تعهدات اشتغال‌زایی شهرستان تا پایان سال باید در اولویت کاری مدیران قرار گیرد.

آبادان به دلیل برخورداری از موقعیت مرزی و همجواری با آبراه‌های مهم منطقه، از ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه اشتغال در بخش‌های بازرگانی، صادرات و واردات، مشاغل دریامحور و کسب‌وکار‌های خرد برخوردار است، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت معیشتی شهروندان ایفا کند.