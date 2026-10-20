به همت جمعی از دانشجویان دانشگاه ارومیه؛ طرح «رستاپیا» در روستای قلنجو اجرا و فضا‌های عمومی بهسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دهه هشتادی‌های دانشگاه ارومیه با اجرای طرح «رستاپیا» به روستا جان تازه می‌دهند

جمعی از دانشجویان دهه هشتادی دانشگاه ارومیه با دست‌های خود، رنگ و طراوت را به روستای قلنجو بردند؛ حرکتی جهادی و خودجوش که نامش را «رستاپیا» گذاشته‌اند و قرار است ادامه‌دار باشد.



حکایت این روز‌های روستای قلنجو از توابع ارومیه، حکایت شور جوانی است. چند روزی است که محوطه روستا رنگ دیگری گرفته؛ دیوار‌هایی که تازه رنگ شده‌اند، فضا‌هایی که بهسازی شده‌اند و لبخندی که روی لب اهالی روستا نشسته است.

ماجرا از یک ایده دانشجویی شروع شد؛ دانشجویان انجمن علمی شهرسازی دانشگاه ارومیه دست به دست هم دادند و با همراهی انجمن‌های علمی باغبانی، نقاشی، شیمی، علوم ورزشی و کانون محیط زیست، راهی روستا شدند تا هر کدام با تخصص خودشان، گوشه‌ای از کار را بگیرند.

یکی طراحی کرد، یکی گل کاشت، یکی رنگ زد، یکی به پاک‌سازی محیط کمک کرد و دیگری برای بچه‌های روستا برنامه ورزشی و شاد گذاشت. نتیجه، بهسازی و بازسازی بخشی از فضای روستا بود؛ کاری ساده، اما پر از عشق که حال روستا را خوب کرد.

این دانشجویان اسم این حرکت را «رستاپیا» گذاشته‌اند؛ ترکیبی از روستا و اتوپیا، همان آرمان‌شهری که از روستا شروع می‌شود. آنها می‌گویند این تازه شروع راه است و «رستاپیا» در روستا‌های دیگر ادامه خواهد داشت.