دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان از رسیدگی ویژه به پرونده ضرب و جرح یک پزشک در این شهرستان و بازداشت عامل این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرزاد داودی با اشاره به وقوع درگیری در یکی از مراکز درمانی این شهرستان اظهار کرد: در پی وقوع حادثه ضرب و جرح یک پزشک در درمانگاه خصوصی «آتیه»، بلافاصله رسیدگی به این موضوع با صدور دستورات قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی مأموران انتظامی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با رصد‌های صورت‌گرفته از سوی مأموران انتظامی و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی معتمدین و متنفذین محلی، متهم ترغیب به تسلیم شده و خود را به مراجع قانونی معرفی کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مسجدسلیمان در تشریح ابعاد این حادثه بیان کرد: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که انگیزه عامل این حادثه، ناشی از اختلافات قبلی بوده است.

داودی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت کادر بهداشت و درمان و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی خاطرنشان کرد: فرد خاطی پس از تسلیم و انجام تحقیقات اولیه، با هماهنگی و دستور مرجع قضایی با صدور قرار تأمین کیفری مناسب، روانه زندان شد و رسیدگی قضایی به پرونده تا حصول نتیجه قانونی با دقت ادامه دارد.