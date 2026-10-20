مسابقات تکواندو هفته اول ودوم لیگ نونهالان و خردسالان دختر و پسر برگزار شد

مسابقات تکواندو هفته اول ودوم لیگ نونهالان و خردسالان دختر و پسر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، هفته اول و دوم مسابقات لیگ تکواندو نونهالان دختر و خردسالان پسر استان مازندران به میزبانی هیئت تکواندو سلمان‌شهر و با حضور ورزشکارانی از استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی برگزار شد.

رئیس هیئت تکواندو سلمان‌شهر با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان مازندران اظهار کرد: این مسابقات با هدف ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد فضای رقابتی سالم، شناسایی استعداد‌های برتر و فراهم کردن زمینه رشد و پیشرفت تکواندوکاران رده‌های پایه برگزار شد.

منصور بوستانی افزود: در روز نخست مسابقات لیگ نونهالان دختر با حضور حدود ۲۲۰ شرکت‌کننده از استان مازندران و یک تیم از استان گلستان برگزار شد، در روز دوم نیز مسابقات خردسالان پسر با حضور حدود ۱۶۰ ورزشکار از استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی پیگیری شد.

رئیس هیئت تکواندو سلمان‌شهر با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم رقابت‌های لیگ تصریح کرد:

استان مازندران ازظرفیت بالایی در رشته تکواندو برخوردار است و حضور مربیان سازنده و ورزشکاران مستعد، زمینه مناسبی برای توسعه این رشته فراهم کرده است.

منصور بوستانی با اشاره به میزبانی سلمان‌شهرازاین دوره ازمسابقات گفت: این رقابت‌ها در دو روز و با استفاده از چهار شیاب‌چانگ در بخش دختران و سه شیاب‌چانگ در بخش پسران برگزار شد و داوران توانمند استان مازندران قضاوت دیدار‌ها را بر عهده داشتند.

وی ضمن قدردانی از عوامل اجرایی و برگزارکنندگان مسابقات از همکاری مسئولان شهرستان، فرماندار، نیرو‌های انتظامی و نظامی و مجموعه‌های پشتیبان برگزاری این رویداد ورزشی تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این رقابت‌ها، زمینه پرورش استعداد‌های جدید و تقویت جایگاه تکواندو در منطقه بیش از پیش فراهم شود.

او تصریح کرد: تیم‌های لیگ دختران در هفته اول تنکابن، بابل الف و آینده سازان بابل، نکا و تیم‌های لیگ پسران در هفته دوم آینده سازان بابل، بابل الف، ساری و قائمشهر به ترتیب مقام‌های اول تا چهارم را کسب کردند.