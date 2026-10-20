به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، با اشاره به برگزاری جشنواره کشوری نوجوان سالم و یاریگران زندگی گفت: برای سومین سال پیاپی، دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان سالم و یاریگران زندگی در استان یزد مستقر شده است.سعید حیدری، افزود: یک‌هزار و ۴۴۵ اثر به دبیرخانه کشوری این جشنواره ارسال شد که از این تعداد، ۳۱۹ اثر به‌عنوان آثار برگزیده کشوری انتخاب شدند و نتایج آن در مراسم اختتامیه اعلام شد.

حیدری، ترویج سبک زندگی سالم، ارتقای سلامت روان و پیشگیری از رفتار‌های پرخطر را از مهم‌ترین اهداف این جشنواره برشمرد و اظهار داشت: این رویداد با هدف تقویت آگاهی و توانمندی دانش‌آموزان و توسعه فعالیت‌های پیشگیرانه در مدارس و جامعه برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ادامه داد: آثار ارسالی به دبیرخانه کشوری در سه محور ابتکارات مدرسه‌ای، ابتکارات جامعه‌محور و خلاقیت‌های دانش‌آموزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

جشنواره کشوری نوجوان سالم و یاریگران زندگی با هدف ترویج فرهنگ خودمراقبتی، تقویت سلامت روان و افزایش مشارکت دانش‌آموزان، مدارس و خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود.