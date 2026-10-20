

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه اظهار داشت: باید تا حدودی اختیارات دانشگاه‌ها و هیات‌های امنا بیشتر شود؛ چراکه در حال حاضر هیات‌های امنا عمدتاً بودجه سال گذشته و جاری را بررسی و تصویب می‌کنند، اما نقش چندانی در دخل و تصرف در بودجه و تأمین منابع مالی دانشگاه‌ها ندارند.

وی افزود: هیات‌های امنا باید در تأمین بودجه دانشگاه‌ها نیز نقش داشته باشند. برای مثال خیرین و شخصیت‌هایی که می‌توانند از نظر مالی اثرگذار باشند، عضو هیات‌های امنا شوند، دانشگاه را از خود بدانند و اختیارات لازم برای ایفای نقش در برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه به آنها داده شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این رویکرد به معنای نفی حکمرانی آموزش عالی از سوی وزارت علوم یا وزارت بهداشت نیست؛ این وزارتخانه‌ها همچنان وظیفه حکمرانی و تعیین سیاست‌های کلان و اجرایی را بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام خسروپناه توضیح داد: سیاست‌های کلان علم و فناوری از سوی رهبر انقلاب و سیاست‌های معطوف به اجرا نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در قالب نقشه جامع علمی کشور، ابلاغ می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کاربردی‌تر در حوزه‌هایی مانند سنجش، پذیرش، جذب و برنامه‌ریزی باید از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت تدوین و اجرا شود، ادامه داد: همچنین سیاست‌های آمایش آموزش عالی نیز در چارچوب حکمرانی آموزش عالی و با مسئولیت وزارت علوم و وزارت بهداشت تعیین می‌شود، اما تطبیق این سیاست‌ها با مصادیق و شرایط هر دانشگاه باید به خود دانشگاه‌ها و هیات‌های امنای آنها واگذار شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت نظارت وزارتخانه‌ها بر اجرای این سیاست‌ها گفت: وزارت علوم و وزارت بهداشت باید بر اجرای صحیح سیاست‌ها در دانشگاه‌ها نظارت داشته باشند. این رویکرد پیشنهادی ما برای افزایش اختیارات دانشگاه‌هاست.

حجت‌الاسلام خسروپناه درباره زمان اجرای این رویکرد نیز اظهار داشت: عملیاتی شدن این پیشنهاد به طور طبیعی به همراهی دولت نیاز دارد. جامعه علمی کشور و وزارت علوم نیز اقدامات خوبی را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

وی با اشاره به موضوع الحاق برخی دانشگاه‌ها افزود: در مواردی، الحاق دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد، اما معمولاً از سوی نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، فرمانداران و دیگر مسئولان شهرستان‌ها انتقاد‌هایی مطرح می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیه کرد، پیش از تصویب چنین مصوباتی، گفتمان‌سازی لازم انجام شود تا ابعاد و پیامد‌های این تصمیم‌ها برای مسئولان و مردم روشن شود.

حجت‌الاسلام خسروپناه توضیح داد: الحاق دانشگاه‌ها به معنای از بین رفتن دانشگاه در آن شهر نیست؛ دانشگاه همچنان در همان شهر باقی می‌ماند، بودجه مستقل خود را خواهد داشت و دارای ردیف بودجه خواهد بود، اما نگاه حکمرانی در استان بر اساس نیاز‌های آن استان تعریف می‌شود.