به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،این آیین با حضور جمعی از مسئولان، دانش‌آموزان و اولیای آنان در دبیرستان نمونه‌دولتی علامه طباطبایی شهرکرد برگزار شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع نسل جوان، جوانان را ارزشمندترین و گران‌بها‌ترین ثروت کشور دانست و گفت: کشور ما علاوه بر منابع زیرزمینی و ثروت‌های طبیعی، از سرمایه انسانی بسیار ارزشمندی همچون نوجوانان و جوانان مؤمن و مستعد برخوردار است که می‌توانند ایران اسلامی را به اوج شکوفایی علمی، معنوی و صنعتی برسانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، با تأکید بر اهمیت دوران جوانی و فرصت طلایی خودسازی و تحصیل علم، خاطرنشان کرد: پاک بودن و تقوا پیشه کردن در دوران جوانی بسیار باارزش و از شیوه‌های پیامبران الهی است؛ هرچند با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ابزار‌های ارتباطی نوین، حفظ پاکی در عصر حاضر سخت‌تر شده، اما پاداش و اجر معنوی آن نیز به مراتب بیشتر و برجسته‌تر است.