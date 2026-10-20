به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار تیم‌های دورتموند و صباح باکو در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶، امشب سه‌شنبه ۲۸ مهر از ساعت ۲۰:۱۵ به صورت زنده با گزارشگری رضا جعفری از شبکه ورزش پخش می‌شود.

در جدول مسابقات، دورتموند با ۳ امتیاز در رده هجدهم و صباح باکو با ۳ امتیاز در جایگاه بیست‌ویکم قرار دارند.

همچنین نمایش تلویزیونی «یونانیان» به کارگردانی عبدالحسین لاله و تهیه‌کنندگی حسین فرخی، محصول سال ۱۳۸۲، روز پنجشنبه ۳۰ مهر از شبکه چهار سیما به نمایش درمی‌آید.

این اثر که پاسخی به نمایشنامه «ایرانیان» است، با هنرمندی زنده‌یاد پرویز پورحسینی، ناصر عرفانیان، محمود قبه‌زرین، اشرف اشرف‌نژاد، مارال فرجاد، بهرام ملکی و علی صالحی روایت می‌شود.