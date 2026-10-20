ارشد آجا و فرمانده قرارگاه منطقه ای نزاجا در جنوب‌غرب کشور گفت: ارتش در کنار دیگر نیروهای مسلح، برای حفظ امنیت کشور و خدمت به مردم آماده جان‌فشانی است.

ارتش، آماده جانفشانی در راه دفاع از مردم و میهن اسلامی

ارتش، آماده جانفشانی در راه دفاع از مردم و میهن اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر سرتیپ دوم عادل حیدری در دیدار با سران و شیوخ طوایف و اقوام خوزستان در اهواز با اشاره به نعمت‌های آرامش، امنیت و ولایت افزود: باید قدردان افرادی باشیم که برای سربلندی و امنیت وطن تلاش می‌کنند.

وی خوزستان را رنگین‌کمان اقوام و قلب تپنده ایران دانست و تصریح کرد: پیوند مردم این استان با نظام و ولایت، پیوندی ناگسستنی است و ما عهد می‌بندیم که همواره در کنار مردم و برای خدمت به آنان تلاش کنیم.

ارشد آجا و فرمانده قرارگاه منطقه‌ای نزاجا در جنوب‌غرب کشور با بیان اینکه ارتش ذوالفقار ولایت است، گفت: نیرو‌های ارتش در تمام مأموریت‌ها اقدامات بزرگی انجام داده‌اند و برای دفاع از مردم آماده جان‌فشانی هستند.

امیر حیدری همچنین حضور مردم در خیابان‌ها را عاملی برای تقویت روحیه و افزایش توان نیرو‌های مسلح دانست و با اشاره به خون‌گرمی مردم خوزستان، ابراز خرسندی کرد که در کنار مردم این استان به خدمت مشغول است.