برگزاری المپیادهای درونمدرسهای در مدارس گچساران
مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: المپیادهای ورزشی درونمدرسهای با هدف کشف و پرورش استعدادهای ورزشی دانشآموزان، در گچساران آغاز شد.
قنواتیان افزود: دانشآموزان با لباسهای ورزشی در کنار هم، آغازگر رقابتهایی هستند که نشاط، پویایی و فرصت شکوفایی استعدادها را برای آنان فراهم میکند.
مدیر آموزش و پرورش گچساران ادامه داد: این المپیادها علاوه بر شناسایی استعدادهای ورزشی، در افزایش شادابی، تقویت روحیه و بهبود تمرکز و یادگیری دانشآموزان نقش مؤثری دارند.
وی اضافه کرد: بسیاری از قهرمانان ورزشی، مسیر موفقیت خود را از همین رقابتهای مدرسهای آغاز کردهاند؛ رقابتهایی که میتوانند زمینهساز حضور دانشآموزان مستعد در عرصههای بالاتر ورزشی باشند.
المپیادهای درونمدرسهای بهعنوان یکی از برنامههای تحقق ساحت تربیتبدنی و سلامت در نظام تعلیم و تربیت، قرار است تا پایان سال تحصیلی در مدارس برگزار شوند.