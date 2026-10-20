مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: المپیاد‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای با هدف کشف و پرورش استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان، در گچساران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مرضیه قنواتیان مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: آیین نمادین المپیاد‌های درون‌مدرسه‌ای در مدرسه دخترانه نرگس دوگنبدان برگزار شد.

قنواتیان افزود: دانش‌آموزان با لباس‌های ورزشی در کنار هم، آغازگر رقابت‌هایی هستند که نشاط، پویایی و فرصت شکوفایی استعداد‌ها را برای آنان فراهم می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش گچساران ادامه داد: این المپیاد‌ها علاوه بر شناسایی استعداد‌های ورزشی، در افزایش شادابی، تقویت روحیه و بهبود تمرکز و یادگیری دانش‌آموزان نقش مؤثری دارند.

وی اضافه کرد: بسیاری از قهرمانان ورزشی، مسیر موفقیت خود را از همین رقابت‌های مدرسه‌ای آغاز کرده‌اند؛ رقابت‌هایی که می‌توانند زمینه‌ساز حضور دانش‌آموزان مستعد در عرصه‌های بالاتر ورزشی باشند.