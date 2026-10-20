پاراآسیایی ناگویا، سومین پیروزی ایران مقابل تیم هند رقم خورد

پاراآسیایی ناگویا، سومین پیروزی ایران مقابل تیم هند رقم خورد



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در بازی چهارم خود در چارچوب بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف هند رفت.

تیم ایران از سه بازی گذشته ۲ برد و یک باخت را به دست آورده است. تیم ایران که در مسابقه نخست نتیجه را به تایلند واگذار کرده بود در برابر تیم‌های کره جنوبی و چین به برتری رسید تا همچنان یکی از امید‌های قهرمانی در این دوره از بازی‌ها باشد.

مسابقات فوتبال نابینایان پنجمین دوره بازی‌های آسیایی با حضور ۶ تیم ایران، چین، ژاپن، هند، تایلند و کره جنوبی به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال نابینایان ایران و هند از ساعت ۱۵ بعدظهر امروز (سه شنبه) آغاز شد و شاگردان جواد فلفلی در نهایت با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسیدند.

نیمه نخست این دیدار با تک گل دقیقه ۱۰ صادق رحیمی برای تیم ملی ایران به پایان رسید.

شاگردان فلفلی در نیمه دوم نیز عملکرد بسیار درخشانی داشتند.

در این نیمه محمدامین رحیم زاده در دقیقه ۲۷ و مرتضی کریمی در دقایق ۳۰، ۳۱ و ۳۲ چهار گل را به ثمر رساندند تا ملی پوشان ایران با یک برد پرگل هند را شکست دهند.