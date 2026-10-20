در نشست تخصصی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها در دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی؛ گوشه ای از تاریخ، فرهنگ و هنر و پیوند‌های تاریخی و زبانی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست تخصصی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها در دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی با محوریت بررسی تاریخ، فرهنگ و هنر، فرصتی برای بررسی ابعاد کمتر شناخته‌شده میراث فرهنگی و ادبی ایران و بازخوانی پیوند‌های تاریخی و زبانی میان مناطق مختلف کشور فراهم کرد.

در این همایش، دکتر سجاد آیدنلو با موضوع «گوشه‌ای از تاریخ فرهنگی ارومیه بر اساس دیوان قطران تبریزی» به بررسی جایگاه آثار ادبی کهن در شناخت پیشینه فرهنگی این شهر پرداخت.

دکتر سجاد آیدنلو در این‌باره گفت: دیوان قطران تبریزی از جمله منابع ارزشمند برای مطالعه تاریخ فرهنگی منطقه است و بررسی اشعار این شاعر می‌تواند گوشه‌هایی از وضعیت فرهنگی و تاریخی ارومیه و منطقه آذربایجان را روشن کند.

همچنین دکتر طاهر لاوژه در این همایش با موضوع «تأثیرپذیری شاعران کُردزبان از بزرگان زبان و ادب فارسی» به بررسی ارتباطات ادبی میان زبان فارسی و ادبیات کردی پرداخت.

دکتر طاهر لاوژه با اشاره به این موضوع اظهار کرد: بررسی آثار شاعران کُردزبان و تأثیرپذیری آنان از بزرگان ادب فارسی، زمینه شناخت بهتر تعاملات ادبی و فرهنگی میان این دو سنت شعری را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که میراث ادبی ایران در بستر ارتباط میان زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف شکل گرفته و گسترش یافته است.

در این رویداد علمی، دکتر افشار کبیری، دبیر علمی همایش، و سعید ملکی، دبیر اجرایی همایش، نیز حضور داشتند.