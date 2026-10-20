نشست علمی بررسی اندیشه‌های کلامی، فلسفی و اخلاقی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر با حضور جمعی از استادان دانشگاه و اندیشمندان علوم دینی در دانشکده الهیات فارابی قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این نشست، دیدگاه‌ها و آرای علمی شهید صدر در حوزه‌های کلام، فلسفه و اخلاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران به تبادل نظر درباره آثار، روش‌ها و رویکرد‌های علمی وی در تبیین و تحلیل مسائل علوم دینی پرداختند.

توانمندی‌های فکری و علمی شهید آیت‌الله محمدباقر صدر و ظرفیت اندیشه‌های وی در حوزه مطالعات کلامی و فلسفی نیز از محور‌های این نشست علمی بود.