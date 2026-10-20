در نشست تخصصی بررسی نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، جمعی از صاحب‌نظران قرآنی با بررسی شیوه ارزیابی، ساختار مدیریتی و رویکرد رسانه‌ای این طرح، بر ضرورت سنجش اثربخشی واقعی آن در جامعه، شفافیت عملکرد و تقویت مشارکت مردمی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا سلامت پناه معاون برنامه ریزی و ارزیابی مرکز رصد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، با انتقاد از اتکای فعالیت‌های قرآنی به آمار مخاطبان گفت: اعلام تعداد افرادی که در معرض پیام‌های رسانه‌ای قرار گرفته‌اند، لزوماً به معنای دریافت مؤثر پیام یا تغییر در باور‌ها و رفتار‌های آنان نیست.

وی با اشاره به آمار‌های اعلام‌شده درباره میزان مخاطبان نهضت «زندگی با آیه‌ها» افزود: در ارزیابی این طرح باید میان دامنه انتشار پیام، تعداد مخاطبان یکتا و میزان درگیری و تعامل واقعی مخاطب با پیام تفاوت قائل شد.

سلامت‌پناه همچنین از تقلیل مفاهیم عمیق قرآنی به پیامک‌ها، کلیپ‌های کوتاه و تبلیغات محیطی انتقاد کرد و گفت: مفاهیم بلند قرآن و دیدگاه‌های متفکران دینی را نمی‌توان به قالب‌های رسانه‌ای شتاب‌زده محدود کرد و انتظار داشت که چنین رویکردی به توسعه معرفت قرآنی منجر شود.

معاون برنامه ریزی و ارزیابی مرکز رصد دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت پیوند قرآن با مسائل واقعی جامعه تصریح کرد: مفاهیمی مانند انفاق، قسط و عدالت باید در ساختار‌های اجتماعی و عرصه زندگی مردم نمود پیدا کنند؛ نه اینکه فعالیت‌های قرآنی صرفاً به توصیه‌های فردی محدود بمانند.

وی همچنین بر ضرورت شفافیت در عملکرد نهاد‌های قرآنی و ارزیابی نتایج واقعی فعالیت‌ها تأکید کرد و ایجاد محافل قرآنی مردمی، حلقه‌های تفسیر و آزمایشگاه‌های نوآوری اجتماعی مبتنی بر قرآن را از جمله راهکار‌های تقویت ارتباط مردم با معارف قرآنی دانست.

یاراحمدی، پیشکسوت قرآنی، نیز با انتقاد از نبود تصویر روشن از ساختار و طراحی راهبردی نهضت «زندگی با آیه‌ها» گفت: با وجود حضور در جلسات مختلف این طرح، هنوز ساختار کلی و هندسه طراحی این رویداد ملی برای او روشن نشده است.

وی با تأکید بر اینکه موفقیت یک طرح ملی تنها با برخورداری از امکانات اجرایی و ارائه گزارش‌های عملکرد سنجیده نمی‌شود، اظهار کرد: شناخت محیط اجتماعی، طراحی دقیق و بررسی میزان اثربخشی میدانی، از عوامل اصلی موفقیت چنین طرح‌هایی است.

این پیشکسوت قرآنی با انتقاد از غلبه نگاه آماری در مدیریت فعالیت‌های فرهنگی افزود: در برخی طرح‌ها، مدیران برای اثبات موفقیت عملکرد خود به ارائه آمار و گزارش‌های تبلیغاتی روی می‌آورند؛ در حالی که باید بررسی کرد این فعالیت‌ها در عمل چه دستاوردی برای مردم داشته‌اند.

یاراحمدی همچنین با انتقاد از دولتی بودن فرایند طراحی و اجرای بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی گفت: اجتماعی‌سازی یک طرح فرهنگی نیازمند مشارکت واقعی مردم و حضور فعالان و صاحب‌نظران در مراحل سیاست‌گذاری، طراحی، اجرا و ارزیابی است.

در این نشست، حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، نیز با تشریح مبانی شکل‌گیری نهضت «زندگی با آیه‌ها» گفت: ایده اصلی این بود که فعالیت‌های قرآنی به عمل و زندگی مردم پیوند بخورد و قرآن کریم به‌عنوان مرجعی زنده برای پاسخ‌گویی به مسائل زندگی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تلاش برای ایجاد دبیرخانه ملی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی افزود: در طراحی این نهضت تلاش شده است دیدگاه مجموعه‌های مختلف و صاحب‌نظران قرآنی مورد توجه قرار گیرد و زمینه مشارکت گسترده‌تر در سیاست‌گذاری فراهم شود.

تقی‌زاده همچنین از انجام تجربه‌نگاری درباره نهضت «زندگی با آیه‌ها» و اجرای پنج مرحله نظرسنجی خبر داد؛ اقداماتی که به گفته وی، می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف این طرح را فراهم کند.