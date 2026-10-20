دومین جلسه رتبه‌بندی امنیت سایبری با حضور نمایندگان بانک‌ها و مقامات مسئول برگزار شد. در این نشست، بر لزوم ارتقای سطح امنیت زیرساخت‌های بانکی و تعامل میان نهاد‌های متولی امنیت سایبری با بانک‌ها جهت تضمین پایداری خدمات در شرایط بحرانی تأکید شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در جریان این نشست، محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با ابراز امیدواری نسبت به ارتقای سطح امنیت در تمامی نهاد‌های مالی، اعلام کرد که هدف اصلی، رسیدن تمامی بانک‌ها به رتبه «الف» در شاخص‌های امنیت سایبری است.

وی با تأکید بر نقش مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی امنیت، گفت: ما تلاش خود را برای کمک به این مسیر انجام می‌دهیم تا بر ارتقای سطح امنیت اثرگذار باشیم. هدف نهایی این است که با ارتقای امنیت در حوزه بانکی، اعتماد عمومی به سایر خدمات نیز افزایش یابد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی همچنین با اشاره به ماهیت مستمر و مرحله‌بندی شده فرآیند تأمین امنیت سایبری، خواستار پشتکار و تلاش مضاعف در مسیر ارتقای استاندارد‌های امنیتی شد.

تأکید بر ضرورت آمادگی سیستم بانکی برای شرایط بحرانی

در ادامه این نشست، نوروززاده، رئیس افتا، با اشاره به روند ارزیابی شاخص‌های امنیتی بانک‌ها، از روند رو به رشد وضعیت امنیت سایبری در حوزه بانکی خبر داد.

وی با نگاهی به تجربیات حاصل از جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: رشد بسیار خوبی در شاخص‌های ارزیابی شده مشاهده شد و امید است با همکاری همگانی، دستاورد‌های بیشتری در این زمینه رقم بخورد.

مسعود پشم‌چی، سرپرست معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با تأکید بر ضرورت آمادگی سیستم بانکی برای شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: با توجه به تعاملات روزانه، سیستم بانکی باید همواره سناریو‌های مربوط به شرایط جنگی را پیش‌بینی کند. در همین راستا، تعامل نزدیکی میان بانک‌ها، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و سایر نهاد‌های مربوطه برقرار شده تا پایداری خدمات در شرایط اضطراری تضمین شود.

استفاده دشمن از حوزه اقتصادی برای ایجاد ناامنی

در بخش دیگری از این جلسه، میثم مقصودی گودرزی، معاون افتا، با ارائه گزارشی از عملکرد زیرساخت‌ها در دوران جنگ، اعلام کرد: برخلاف تهدیدات موجود، هیچ‌یک از بانک‌ها با از دست رفتن کامل زیرساخت‌ها یا عدم حضور در محل فعالیت مواجه نشده‌اند.

وی با اشاره به هدف دشمن برای ایجاد نارضایتی در میان مردم از طریق ابزار‌های اقتصادی، گفت: دشمن قصد داشت از حوزه اقتصادی برای ایجاد ناامنی استفاده کند، اما با تغییر رویکرد امنیتی و همکاری نزدیک میان افتا و بانک‌ها، خدمت‌رسانی به مردم بدون وقفه حفظ شد.

معاون افتا همچنین با اشاره به اصلاح فرایند‌ها برای بازیابی سریع سرویس‌ها در صورت بروز مشکل، به مقایسه تجربه‌های گذشته پرداخت و افزود: در جنگ ۱۲ روزه پیشین، پس از وقوع حادثه برای یکی از بانک ها، مردم تا دو ماه با مشکل مواجه بودند؛ اما با تغییر رویکرد امنیتی و اصلاح فرایندها، در حوادث بعدی، سرویس‌ها ظرف مدت ۲۴ ساعت بازگشتند و با وجود تلاش‌های دشمن برای اخلال در سیستم‌ها، پایداری خدمت‌رسانی تضمین شد.