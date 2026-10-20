مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از افتتاح و بهره‌برداری از ۵ پروژه ورزشی دولتی و خصوصی همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مظفر علی‌شایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پیام هفته تربیت‌بدنی این است که با توجه به سبک زندگی امروزی و ماشین‌محور، تحرک و ورزش ضامن اصلی سلامتی است و نام‌گذاری روزی به همین مناسبت در تقویم رسمی کشور، یادآور ضرورت گنجاندن تحرک در زندگی روزمره شهروندان است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته متناسب با شعار و پیام همگانی این هفته افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان قزوین برنامه‌های متنوعی را در ابعاد همگانی، قهرمانی، حوزه روستایی و تجلیل از فعالان این عرصه تدوین کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان، آغاز برنامه‌های این هفته را با برگزاری همایش پرشور ورزش صبحگاهی در پارک ملت قزوین عنوان کرد و گفت: این همایش با حضور شهروندان و استقبال خوب عموم مردم برگزار شد و ایده‌های ارزنده‌ای را برای توسعه ورزش آسان و در دسترس برای ما به همراه داشت که جزئیات آن در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

علی‌شایی در ادامه به وضعیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته تربیت‌بدنی، ۵ مجموعه ورزشی با مشارکت بخش خصوصی (حقیقی) و بخش دولتی آماده افتتاح و بهره‌برداری شده است.

وی در تشریح پروژه‌های قابل افتتاح افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به یک سالن ورزشی در منطقه «اردلان» اشاره کرد که تلاش می‌شود در واپسین روز‌های هفته تربیت‌بدنی به بهره‌برداری برسد؛ همچنین زمین چمن مصنوعی روستای «حاج‌تپه» و دو باشگاه ورزشی بخش خصوصی نیز آمادگی کامل برای افتتاح و خدمت‌رسانی به ورزش دوستان را دارند.

تزریق ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به ورزش استان

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از سرانه ۵۱ درصدی (۰.۵۱ مترمربع) فضای ورزشی روستایی در این استان خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت قانون نشان‌دار کردن مالیات و اعتبارات ارزش افزوده، تحول چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان رقم خواهد خورد.

مظفر علی‌شایی با اشاره به وضعیت سرانه و زیرساخت‌های ورزشی در مناطق روستایی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱۵ مکان ورزشی روستایی (بدون احتساب زمین‌های خاکی) در سطح استان فعال است که از این تعداد، ۸۰ باب سالن سرپوشیده و ۳۵ مورد فضا‌های روباز هستند و با احتساب این زیرساخت‌ها، سرانه فضای ورزشی روستایی در استان به ۵۱ صدم مترمربع رسیده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام روستایی افزود: ۵ سالن ورزشی روستایی در استان پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها به ۵۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ در همین راستا با پیگیری و مکاتبه استاندار محترم قزوین با معاون محترم رئیس‌جمهور، تلاش می‌کنیم با همراهی و همکاری دهیاران، این زیرساخت‌های سرپوشیده و چمن‌های مصنوعی هرچه زودتر تکمیل و وارد چرخه خدمت‌رسانی شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به آمار روستا‌های استان خاطرنشان کرد: استان قزوین حدود ۸۰۰ روستا دارد که از این تعداد، ۶۱۶ روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ما با ایجاد ۱۱۵ نقطه ورزشی تلاش کرده‌ایم بخش عمده‌ای از جمعیت روستایی را پوشش دهیم.

علی‌شایی همچنین به رویکرد توسعه «خانه‌های ورزش روستایی» به عنوان یکی از راهبرد‌های مهم وزارت ورزش اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، نزدیک به ۳۲۰ خانه ورزش روستایی در نقاطی که امکان احداث سالن وجود نداشته، با همکاری دهیاری‌ها راه‌اندازی و تجهیز شده است تا کمبود‌های فضایی جبران شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات حوزه ورزش استان اشاره کرد و با قدردانی از همراهی اداره‌کل امور مالیاتی استان گفت: علاوه بر موضوع «نشان‌دار کردن مالیات» در حوزه‌های مختلف، مبالغ قانونی حاصل از ارزش افزوده (موضوع احکام قانونی ماده ۷۸ و عوارض ۲۷ درصدی ورزش) سهم مشخصی دارد که ۶۰ درصد آن به ورزش و جوانان و ۴۰ درصد به آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با تایید تخصیص مبلغ ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به ورزش استان تصریح کرد: عینا همانند سال گذشته، مبالغ مربوطه به استان بازگشته و این اعتبارات با برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های مختلف زیرساختی و قهرمانی هزینه خواهد شد.

راه‌اندازی خانه‌های شمشیربازی و سالن شهید گرامی

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین بر ضرورت ارتقای نگرش عمومی و فرهنگ‌سازی برای توسعه ورزش همگانی تاکید کرد و از بهره‌برداری پروژه‌های کلیدی از جمله خانه شمشیربازی و سالن شهید گرامی برای تقویت عدالت ورزشی در استان خبر داد.

مظفر علی‌شایی با اشاره به وضعیت ورزش همگانی در استان قزوین اظهار کرد: با وجود برخورداری قزوین از فضا‌های عمومی و اکولوژیک مناسب و پارک‌های متعدد نظیر پارک ملت که زیرساخت‌های سخت‌افزاری خوبی دارند، اما همچنان در حوزه ورزش همگانی نیازمند انسجام، برنامه‌ریزی و ارتقای سطح نگرش شهروندان هستیم.

وی با تاکید بر اینکه ورزش باید به عنوان سبک زندگی مردم تعریف شود، افزود: برای بهره‌مندی اصولی شهروندان از اثرات آمادگی جسمانی، علاوه بر زیرساخت، به حضور مربیان متخصص در بوستان‌ها و فضا‌های عمومی نیاز داریم؛ در همین راستا با تاکید استاندار محترم، برنامه‌ریزی برای ساماندهی ورزش پارک‌ها، حضور مربیان متولی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری و اداره‌کل ورزش و جوانان در دستور کار قرار گرفته است تا نیمه دوم سال جاری با رویکردی منسجم‌تر دنبال شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در ادامه به توسعه زیرساخت‌ها و تلاش برای تحقق عدالت ورزشی اشاره کرد و در خصوص افتتاح پروژه‌های شاخصی، چون خانه شمشیربازی و سالن شهید گرامی گفت: با وجود سابقه درخشان رشته شمشیربازی در کشور و پتانسیل بالای استان قزوین — که اخیراً نیز در مسابقات میزبان دانشگاه آزاد موفق به کسب عنوان قهرمانی شد — متأسفانه استان تا پیش از این فاقد فضای اختصاصی برای این رشته بود.

علی‌شایی افزود: با رویکرد بهینه‌سازی فضا‌های موجود، سالنی که پیش‌تر به عنوان انبار استفاده می‌شد با حمایت اداره‌کل تخلیه، بهسازی و در اختیار هیئت شمشیربازی قرار گرفت؛ همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته، فدراسیون شمشیربازی نیز تجهیزاتی نظیر پیست، کلاه و شمشیر به این مجموعه اهدا کرد تا پایه قهرمانی این رشته المپیکی در استان بیش از پیش تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌ها، تامین تجهیزات ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و ملی، نقشه راه اداره‌کل ورزش و جوانان برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در سراسر استان قزوین است.

حمایت از تیم‌های لیگ برتری با همراهی صنایع

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از هدف‌گذاری برای تکمیل پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد با استفاده از اعتبارات ارزش افزوده و نشان‌دار کردن مالیات خبر داد و بر ضرورت پای کار آمدن صنایع و بخش خصوصی برای حمایت از تیم‌های لیگ برتری فوتسال و والیبال استان تاکید کرد.

مظفر علی‌شایی در خصوص نحوه توزیع و هزینه اعتبارات عمرانی و ارزش افزوده در ورزش استان اظهار کرد: بخشی از اعتبارات دریافتی در حوزه زیرساخت‌ها، بخشی دیگر برای کمک به هیئت‌های ورزشی استانی و شهری، ورزش روستایی و امور جوانان هزینه می‌شود که این توزیع بر اساس سیاست‌های وزارتخانه صورت می‌گیرد.

وی از اعتبارات ارزش افزوده به عنوان یکی از نقدترین منابع مالی حوزه عمرانی یاد کرد و افزود: با هدف‌گذاری انجام‌شده، منابع مالی دریافتی در پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هزینه خواهد شد تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با قدردانی از همراهی اداره‌کل امور مالیاتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در موضوع «نشان‌دار کردن مالیات» تصریح کرد: امسال ۷ پروژه مهم ورزشی در استان شامل استخر آبگرم، استخر شال (که کلنگ‌زنی آن به دهه ۸۰ بازمی‌گردد)، خانه جوان مهرگان، سالن سنگ‌نوردی، سالن رزمی آوج، تکمیل سالن ورزشی اردلان و بهسازی خوابگاه بوئین‌زهرا با اعتبار مجموع ۱۹۱ میلیارد تومان نشان‌دار شده‌اند که با تحقق حمایت خیرین و مودیان، شاهد جهش بزرگی در افتتاح پروژه‌های ورزشی استان خواهیم بود.

نگاهی به وضعیت تیم‌های لیگ برتری فوتسال و والیبال استان

علی‌شایی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تیم فوتسال (پردیس شهید شیری) و تیم والیبال استان که پس از صعود به لیگ برتر با مشکلات مالی مواجه هستند، گفت: استان قزوین در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در رشته والیبال در آسیا درخشیده و ملی‌پوشان بزرگی را به کشور معرفی کرده است؛ همچنین در فوتسال نیز استعداد‌های درخشانی داریم و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها قطعا بازدهی و ثمر ۱ خوبی خواهد داشت.

وی با اشاره به قانونی بودن محدودیت‌های دولتی در حمایت مستقیم از ورزش حرفه‌ای خاطرنشان کرد: نهاد‌های عمومی غیردولتی، شرکت‌ها و کارخانجات می‌توانند در این زمینه مساعدت کنند؛ سهم صنعت و معدن استان قزوین حدود ۵۲ درصد است و با توجه به اینکه ۷ تیم در لیگ‌های برتر و دسته‌های اول کشور داریم که اغلب با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نیازمند نگاه ویژه صنایع هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای حفظ سهمیه تیم فوتسال در استان افزود: با حمایت استاندار محترم و همراهی مالک شریف این تیم، مانع از خروج امتیاز تیم فوتسال از استان شدیم و تیم در قزوین ماندگار شد، اما نگهداری و اداره تیم‌های لیگ برتری در فضا‌های حرفه‌ای نیازمند حضور حامیان مالی قدرتمند و سرمایه‌گذاری پایدار است.

علی‌شایی در پایان با اشاره به وجود زیرساخت‌های مناسب نظیر ورزشگاه ۱۵ هزار نفری سردار آزادگان و سالن شهید بابایی گفت: با وجود پتانسیل بالای ورزشکاران قزوینی در عرصه ملی و بین‌المللی، امیدواریم با هم افزایی نهاد‌های مسئول و صنایع استان، دغدغه مالی تیم‌های قزوین برطرف شده و نام ورزش قزوین بیش از پیش در کشور بدرخشد.

جایگاه دوم استان در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین از برگزاری همایش تخصصی و دو روزه مشاوره ورزشی، غربالگری سلامت و استعدادیابی در پارک ملت قزوین خبر داد و گفت: استان قزوین بر اساس ارزیابی عملکرد وزارت ورزش، در جایگاه نخست یا دوم کشور در تیپ خود قرار دارد.

مظفر علی‌شایی با اشاره به رویکرد‌های نوین این اداره‌کل در حوزه سلامت عمومی و خدمات مشاوره‌ای اظهار کرد: برای نخستین بار همایش دو روزه‌ای با مشارکت دستگاه‌های متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی (در حوزه غربالگری و تست سلامت)، دانشگاه‌ها (مشاوره تمرین، استعدادیابی و تغذیه) و آموزش و پرورش در پارک ملت قزوین برنامه‌ریزی شده است تا مبانی علمی فعالیت‌های بدنی به صورت شفاف و کاربردی در اختیار عموم شهروندان قرار گیرد.

وی افزود: در این رویداد، باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی و هیئت‌های ورزشی نیز حضور خواهند داشت و علاوه بر ارائه آموزش رایگان مهارت‌های ورزشی، از فعالان، هیئت‌های ورزشی برتر، باشگاه‌ها، ادارات و فرمانداری‌ها و شهرداری‌های حامی ورزش تجلیل خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین همچنین به برنامه‌های حوزه روستایی اشاره کرد و گفت: جشنواره فوتسال موسوم به «جام دهیاری‌ها» با برگزاری آیین افتتاحیه و افتتاح یک خانه ورزش روستایی در شهرستان تاکستان همراه با همایش پیاده‌روی عصرگاهی کلید خواهد خورد.

جایگاه، چالش‌ها و زیرساخت‌های ورزش قزوین

علی‌شایی در پاسخ به سوالی درباره جایگاه واقعی ورزش قزوین در مقایسه با سایر استان‌ها تصریح کرد: با توجه به حجم فعالیت‌ها و عملکرد ارائه‌شده، ورزش استان قزوین در رتبه‌بندی وزارتخانه در تیپ خود در جایگاه اول یا دوم کشور قرار دارد، هرچند ظرفیت استان فراتر از این میزان است.

وی با اشاره به اهمیت رفع موانع ریز و درشت در اماکن ورزشی و چالش‌های اعتباری خاطرنشان کرد: برخی نیاز‌ها مانند استانداردسازی و تعویض چاله ابر سالن ژیمناستیک (با هزینه‌ای بالغ بر ۵ تا ۷ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی و تعویض ابر‌های فرسوده)، ردیف اعتباری عمرانی مستقل ندارند و باید از محل اعتبارات تعمیر و تجهیز تامین شوند؛ اعتباراتی که باید میان سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، تعمیر سقف و نواقص اماکن ورزشی شهری و روستایی در سراسر استان توزیع و اولویت‌بندی شود.