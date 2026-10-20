به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی رجائی‌نیا در بازدید از واحد فرآوری گیاهان دارویی بهار عصاره فاروج، با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان در زمینه تولید گیاهان دارویی اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی خراسان‌شمالی بستر مناسبی برای توسعه کشت این محصولات فراهم کرده و استان در تولید برخی گیاهان دارویی از جایگاه قابل‌توجهی برخوردار است.

وی افزود: بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها مستلزم حمایت از واحد‌های فرآوری، توسعه زیرساخت‌های مرتبط و تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی است تا محصولات تولیدی استان با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند.

معاون اقتصادی استاندار خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: توسعه کشت گیاهان دارویی و صنایع فرآوری وابسته، علاوه بر کمک به مدیریت مصرف منابع آب، می‌تواند به رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و تقویت اقتصاد محلی منجر شود.

رجائی‌نیا، تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی را از اولویت‌های استان دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین برای توسعه فرآوری و ارتقای ارزش اقتصادی این محصولات تأکید کرد.