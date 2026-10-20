استاندار آذربایجان غربی پیگیری جدی ثبت جهانی تپه و روستای تاریخی حسنلوی نقده و مسجد جامع ارومیه را از اولویت‌های آینده گردشگری استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه افتتاح بارگاه شمس آغاز فصل تازه‌ای در معرفی میراث فرهنگی استان است، بر هماهنگی دستگاه‌ها، مشارکت بخش خصوصی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تأکید کرد.

رضا رحمانی در حاشیه نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به تجربه موفق تکمیل بارگاه شمس، افزود: انسجام مدیریتی و همکاری میان‌بخشی از عوامل تسریع پروژه‌ها بوده و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های این مجموعه در دستورکار است.

وی همچنین تپه و روستای تاریخی حسنلو را از اولویت‌های آینده گردشگری استان برشمرده و خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای فراهم کردن مقدمات ثبت جهانی این منطقه در سال ۲۰۲۷ و توسعه بوم‌گردی، تقویت زیرساخت‌های دسترسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه در دستورکار قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی از پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه نیز خبر داده و افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله ساخت هتل‌های پنج‌ستاره، زمینه‌ساز رونق اقتصادی استان خواهد بود.

رحمانی همچنین با تأکید بر توسعه مسیر‌های مرزی و ارتباطی، توجه به ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف را ضروری دانسته و اضافه کرد: توسعه متوازن مستلزم توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات در سراسر استان می‌باشد.

وی در پایان، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و همراهی جوامع محلی را برای پیشبرد طرح‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری و تحقق اهداف توسعه‌ای استان ضروری دانست.