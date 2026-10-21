به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین ناحیه مقاومت بسیج نجف‌آباد، گفت: مسابقات میدان‌یار با هدف تقویت آمادگی و ایجاد شور و نشاط در بین شرکت‌کنندگان در تجمعات شبانه برگزار می‌شود

حسن کبیری افزود: آموزش‌های همگانی که مردم برای دفاع از میهن فرا گرفته‌اند، در این مسابقه در چهار بخش باز و بست سلاح، امداد و نجات، فضای مجازی و فرهنگی به رقابت گذاشته می‌شود.

وی گفت: شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های چهار تا هفت‌نفره و در سه دسته آقایان، بانوان و خانواده‌ها در این رقابت‌ها حضور داشتند.