به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حسین‌زاده، رئیس هیات کوهنوردی و صعود‌های ورزشی استان، با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه رشته دره‌نوردی گفت: وجود دره‌ها و تنگه‌های متعدد در استان، ظرفیت مناسبی برای گسترش این رشته هیجان‌انگیز فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش فنی و رعایت اصول ایمنی در این رشته ورزشی افزود: نبود آموزش‌های کافی در سال‌های گذشته، حوادثی از جمله حوادث منجر به فوت را در دره‌نوردی به دنبال داشته است؛ به همین دلیل، حرکت از دره‌نوردی سنتی به سمت دره‌نوردی علمی و اصولی در دستور کار هیئت قرار گرفته است.

حسین‌زاده با اشاره به برگزاری حدود ۱۰ دوره مربیگری، بازآموزی و دانش‌افزایی در استان از سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: این دوره با حضور ۱۶ نفر از دره‌نوردان سراسر کشور و با تدریس استادان و ارزیابان اعزامی فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی برگزار می‌شود.

وی آشنایی با تکنیک‌های طناب‌ریزی، امداد و نجات و روش‌های به‌روز دره‌نوردی را از محور‌های آموزشی این دوره عنوان کرد و گفت: شرکت‌کنندگان پس از گذراندن آزمون‌های عملی و کتبی، در صورت موفقیت، اعتبار بازآموزی مربیگری خود را برای سه سال تمدید می‌کنند.

مجید اسکندری، مسئول کمیته دره‌نوردی فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی نیز با اشاره به برگزاری پنجمین دوره بازآموزی مربیان دره‌نوردی کشور در یاسوج گفت: این دوره‌ها با توجه به حساسیت‌های فنی و مخاطرات این رشته، هر سه سال یک‌بار برای مربیان برگزار می‌شود.

وی افزود: هر پنج دوره بازآموزی مربیان دره‌نوردی کشور به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است.