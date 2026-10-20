فرماندار اردبیل از آغاز امکان سنجی و بررسی های کارشناسی برای اتصال مسیر مواصلاتی ثمرین به مناطق گردشگری سردابه و قوتورسویی خبر داد.

امکان‌سنجی اتصال محور ثمرین به سردابه و قطورسویی در اردبیل

امکان‌سنجی اتصال محور ثمرین به سردابه و قطورسویی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در حاشیه بازدید میدانی از ظرفیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش ثمرین از آغاز امکان سنجی و بررسی های کارشناسی برای اتصال مسیر مواصلاتی ثمرین به سردابه و قوتورسویی خبر داد و گفت: این مورد، یکی از مطالبات مردمی است که در پویایی اقتصادی و گردشگری شهرستان اردبیل اهمیت دارد.

وی اظهار کرد: اتصال شبکه راه‌های بخش ثمرین به قطب‌های نام‌آشنای گردشگری همچون سردابه و قوتورسویی، افزون بر روان‌سازی عبور و مرور روستایی، حلقه‌های مفقوده زنجیره توریسم شهرستان را تکمیل می‌کند و مطالعات کارشناسی این پروژه با سرعت در حال انجام است.

وی با اشاره به پیگیری میدانی این طرح با همراهی مسئولان عمرانی و بخشداران منطقه افزود: هدف اصلی مدیریت شهرستان، کاهش زمان سفر میان کانون‌های گردشگری و تقویت پویایی اقتصادی جوامع محلی است؛ از این‌رو با اتمام فاز امکان‌سنجی، مقدمات لازم برای تعیین ردیف‌های اعتباری و اجرای عملیات راه‌سازی در دستور کار قرار می‌گیرد.

فرماندار اردبیل همچنین به پایش اراضی مستعد استقرار طرح‌های اقتصادی در این بخش اشاره کرد و گفت: به‌منظور تحقق عدالت سرزمینی و توسعه متوازن، دو پهنه مناسب برای استقرار واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در بخش ثمرین شناسایی شده است تا زمینه حضور فعالان بخش خصوصی در این منطقه تسهیل شود.

قلندری رفع موانع اداری پیش روی سرمایه‌گذاران را رویکرد قطعی دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی در گرو ایجاد اشتغال پایدار و بهبود راه‌های دسترسی است و فرمانداری با تمرکز بر این دو مؤلفه، تلاش می‌کند ظرفیت‌های بالقوه ثمرین را به فرصت‌های مولد اقتصادی تبدیل کند.