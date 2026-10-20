طرح دیوارنگاری محیط‌زیستی مدارس، آشنایی دانش آموزان با گونه‌های گیاهی و جانوری تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

طرح دیوارنگاری محیط‌زیستی مدارس، آشنایی دانش آموزان با گونه‌های گیاهی و جانوری تالاب‌های چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری رئیس اداره حفاظت و احیا تالاب‌های حفاظت محیط زیست استان گفت: این طرح با مشارکت و همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، گروه نقاشان روستایی از استان اصفهان و اداره آموزش و پرورش منطقه گندمان در مدارس جوار تالاب‌های بین‌المللی استان اجرا شده است.

عسگری افزود: در این برنامه فرهنگی و آموزشی با بهره‌گیری از زبان هنر و نقاشی ضمن ایجاد فضایی شاد و مفرح برای کودکان، مفاهیم مرتبط با حفاظت از میراث طبیعی، ارزش زیست‌بوم‌های تالابی و چالش‌های پیش‌روی آنها به نسل آینده‌ساز منتقل شد.

به گفته وی تالاب‌های استان به عنوان زیست‌بوم‌های ارزشمند و حساس، نیازمند حفاظت همه‌جانبه هستند و آموزش کودکان و دانش‌آموزان جوامع محلی به عنوان سفیران حفاظت از محیط‌زیست، نقشی کلیدی در نهادینه‌سازی فرهنگ صیانت از طبیعت ایفا می‌کند.