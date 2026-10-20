مدیر حوزه‌های علمیه کشور در پیامی، قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی امید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و این موفقیت را جلوه‌ای از ایمان، اراده، خودباوری و همت بلند جوانان ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله علیرضا اعرافی در این پیام، ضمن تبریک این افتخار به قهرمانان، کادر فنی، خانواده‌های ورزشکاران و ملت ایران، تلاش مستمر، انضباط، روحیه پهلوانی و عزم استوار جوانان کشور را از عوامل این موفقیت برشمرد.

وی با اشاره به نقش ورزش قهرمانی در تربیت نسل جوان تأکید کرد: ورزش هنگامی که با اخلاق، جوانمردی، تواضع و مسئولیت‌پذیری همراه باشد، به سرمایه‌ای ماندگار برای تربیت نسلی مؤمن، امیدوار و عزتمند تبدیل می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین ابراز امیدواری کرد قهرمانان ایرانی در کنار تداوم موفقیت‌های ورزشی، همواره پاسدار ارزش‌های اخلاقی باشند و به‌عنوان الگو‌هایی شایسته برای نسل جوان کشور ایفای نقش کنند.

آیت‌الله اعرافی در پایان این پیام، از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی ایران و توفیق روزافزون ورزشکاران و خدمتگزاران عرصه ورزش را مسئلت کرد.