بررسی مشکلات قضایی ۴۵ مراجعه کننده در دیدار مردمی با مسئولان قضایی خراسان جنوبی
مشکلات قضایی ۴۵ نفر از مراجعان در دیدار مردمی با رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز خراسان جنوبی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی و دادستان مرکز استان از پاسخگویی مستقیم به درخواستها و مطالبات ۴۵مراجعه کننده در دیدار مردمی این هفته خبر دادند.
درخواستهای مرتبط با روند رسیدگی به پروندههای قضایی، تسریع در رسیدگی، اجرای احکام، مسائل حقوقی و کیفری، مشکلات مربوط به پروندههای مطرح در محاکم و دادسراها و نحوه پیگیری قانونی مطالبات، از جمله موضوعات مطرح شده در این ملاقاتها بود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در این برنامه با بررسی درخواستهای مطرح شده، حسب مورد، دستورات و راهنماییهای لازم را برای پیگیری قانونی موضوعات ارائه کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی هم به درخواستهای مطرح شده در حوزه وظایف دادستانی رسیدگی کرد و حسب مورد، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری قانونی موضوعات صادر کرد.
ارتباط مستقیم با شهروندان، استماع بیواسطه مشکلات و درخواستهای مردم، تکریم اربابرجوع و فراهم کردن زمینه دسترسی آسانتر مراجعان به مسئولان قضایی، از جمله اهداف برگزاری این ملاقاتهاست.
ملاقاتهای مردمی مسئولان قضایی خراسان جنوبی بهصورت هفتگی و در روزهای سه شنبه برگزار میشود.