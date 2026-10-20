

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی و دادستان مرکز استان از پاسخگویی مستقیم به درخواست‌ها و مطالبات ۴۵مراجعه کننده در دیدار مردمی این هفته خبر دادند.

درخواست‌های مرتبط با روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی، تسریع در رسیدگی، اجرای احکام، مسائل حقوقی و کیفری، مشکلات مربوط به پرونده‌های مطرح در محاکم و دادسرا‌ها و نحوه پیگیری قانونی مطالبات، از جمله موضوعات مطرح شده در این ملاقات‌ها بود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، در این برنامه با بررسی درخواست‌های مطرح شده، حسب مورد، دستورات و راهنمایی‌های لازم را برای پیگیری قانونی موضوعات ارائه کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی هم به درخواست‌های مطرح شده در حوزه وظایف دادستانی رسیدگی کرد و حسب مورد، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری قانونی موضوعات صادر کرد.

ارتباط مستقیم با شهروندان، استماع بی‌واسطه مشکلات و درخواست‌های مردم، تکریم ارباب‌رجوع و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر مراجعان به مسئولان قضایی، از جمله اهداف برگزاری این ملاقات‌هاست.

ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی خراسان جنوبی به‌صورت هفتگی و در روز‌های سه شنبه برگزار می‌شود.