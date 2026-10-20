سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی از افزایش چهار برابری وسعت دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد که با رسیدن وسعت این دریاچه به یک هزار و ۹۴۶ کیلومتر مربع و ذخیره ۲.۵۲ میلیارد مترمکعب آب، حجم آب آن نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، دریاچه ارومیه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های آبی کشور و «نگین فیروزه‌ای ایران»، روز‌های امیدوارکننده‌تری را سپری می‌کند. تازه‌ترین آمار‌ها و گزارش‌های رسمی از بهبود چشمگیر شاخص‌های حیاتی این دریاچه حکایت دارد و نویدبخش تداوم روند احیای آن است.

مهدی رستمی‌نژاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی، در این زمینه با اشاره به مقایسه آمار‌های سال جاری با مدت مشابه سال گذشته گفت: در حالی که در مدت مشابه سال قبل وسعت دریاچه ارومیه به دلیل بحران‌های کم‌آبی به ۴۶۸ کیلومتر مربع کاهش یافته بود، اکنون با یک جهش قابل‌توجه، وسعت این دریاچه به یک هزار و ۹۴۶ کیلومتر مربع رسیده که نشان‌دهنده افزایشی بیش از یک هزار و ۴۷۸ کیلومتر مربعی است.

به گفته این مسئول، علاوه بر گسترش پهنه آبی دریاچه، سایر مؤلفه‌های حیاتی آن نیز با رشد روبه‌رو بوده‌اند. تراز دریاچه ارومیه با افزایشی ۱.۱ متری اکنون به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی‌متر رسیده است.

رستمی‌نژاد همچنین با اشاره به میزان آب ذخیره‌شده در بستر دریاچه تأکید کرد: حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۱۰ برابر شده و هم‌اکنون این دریاچه میزبان ۲.۵۲ میلیارد مترمکعب آب است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی با نگاهی به پیش‌بینی‌های هواشناسی و بارش‌های پیش‌رو، بر عزم جدی مدیریت استان برای صیانت از این دستاورد‌ها تأکید کرد.

وی خاطرنشان ساخت که تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تمام توان به میدان آمده‌اند تا با اقداماتی نظیر آزادسازی به‌موقع آب سدها، لایروبی مستمر رودخانه‌ها و حفاظت همه‌جانبه از حوضه‌های آبریز منتهی به دریاچه، مسیر پویای احیای نگین فیروزه‌ای آذربایجان با قوت تداوم یابد.