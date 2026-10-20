رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان:تصاویر مستند و ارزشمند حضور گربه وحشی در پارک ملی کلاه قاضی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مرتضی جوهری گفت: در جریان پایش‌های مستمر و کنترل‌های هوشمند مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان، همیار فعال محیط‌زیست موفق شد حضور گونه ارزشمند گربه وحشی را در محدوده پارک ملی کلاه قاضی به ثبت تصویر برساند.

وی افزود: مسیح گلبخش، از همیاران پرتلاش محیط‌زیست، با جانمایی دقیق و علمی دوربین‌های تله‌ای در مسیر‌های احتمالی تردد حیات‌وحش، موفق شد در دفعات متعدد از این گربه‌سان زیبا و گریزپا تصویربرداری کند.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ادامه داد: اگرچه پیش‌تر نیز گزارش‌های پراکنده‌ای از حضور گربه وحشی در این زیستگاه منتشر شده بود، اما این مستندسازی دقیق، مهر تأییدی دوباره بر تداوم پویایی و استقرار پایدار این گونه ارزشمند در پارک ملی کلاه قاضی است.

کارشناس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش محیط‌زیست استان اصفهان، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: با توجه به پدیده جزیره‌ای شدن پارک ملی کلاه قاضی و محصور شدن نسبی آن، حضور و استقرار گونه‌های گوشتخوار به‌ویژه گربه‌سانان نشان‌دهنده برقراری زنجیره غذایی اصولی، تعادل اکولوژیک و تداوم چرخه‌های طبیعی حیات در این زیستگاه است.

مریم امیدی افزود: اجرای برنامه‌های پایش هوشمند، گشت و کنترل مستمر و شبانه‌روزی محیط‌بانان، احداث سازه‌های سطوح باران‌گیر به منظور تأمین منابع آبی پایدار در فصول خشک، و همچنین برنامه‌ریزی‌های دقیق برای حفظ تبادل ژنتیکی میان جمعیت‌های داخل پارک و مناطق پیرامونی، از جمله اقدامات کلیدی است که بقای تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های جانوری را در این منطقه تضمین می‌کند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی با مساحت حدود ۵۰ هزار هکتار در ۳۶ کیلومتری منطقه جنوب شرقی اصفهان واقع شده است.

این منطقه حفاظت شده زیستگاه گونه‌های مختلف از گیاهان، پستانداران، پرندگان و خزندگان است که برخی از آنها در معرض خطر انقراض هستند.