یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر عراق در ایران، با تأکید بر نقش علم و دانشگاه در آینده روابط دو کشور گفت: هزاران دانشجوی عراقی امروز در بیش از ۸۰ دانشگاه ایران تحصیل می‌کنند و همکاری‌های علمی دو کشور باید به تولید دانش مشترک و پیشرفت فناورانه منجر شود.

سفیر عراق در ایران: دانشگاه‌ها پیوند تاریخی تهران ـ بغداد را به مشارکت راهبردی تبدیل می‌کنند

سفیر عراق در ایران: دانشگاه‌ها پیوند تاریخی تهران ـ بغداد را به مشارکت راهبردی تبدیل می‌کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ یاسر عبدالزهرا الحجاج، سفیر جمهوری عراق در ایران در سومین جایزه ملی ثریا افزود: علم، دانش و دانشگاه از مهم‌ترین ابزار‌های تبدیل پیوند‌های تاریخی و تمدنی میان ایران و عراق به مشارکت‌های راهبردی و آینده‌ساز است.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مراکز علمی نه‌تنها مراکز آموزش و پژوهش هستند، بلکه پل‌هایی برای گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و تبادل تجربه میان دانشمندان دو کشور به شمار می‌روند.

سفیر عراق در ایران تصریح کرد: امروز پرسش اساسی این نیست که روابط ایران و عراق در چه سطحی قرار دارد، بلکه پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان این نزدیکی موجود در همه عرصه‌ها را به همکاری علمی پایدار، هدفمند و قانونمند تبدیل کرد؛ همکاری که نتیجه آن تولید دانش مشترک و پیشرفت فناورانه برای هر دو ملت باشد.

الحجاج با اشاره به دستاورد‌های سال‌های اخیر گفت: امروز هزاران دانشجوی عراقی در بیش از ۸۰ دانشگاه جمهوری اسلامی ایران، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، در رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی در حال تحصیل هستند.

وی ادامه داد: تاکنون دو دوره هفته علم ایران و عراق برگزار شده که در آن بیش از ۲۸۰ دانشگاه از دو کشور گرد هم آمدند و بیش از ۲۵۰ تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه‌های دو طرف امضا شد که تجربه‌ای بسیار موفق بود.

سفیر عراق به راه‌اندازی شعبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در کربلای معلی اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث شد روابط علمی دو کشور بیش از پیش تقویت و قانونمند شود. خوشبختانه ماه گذشته نیز هیئت وزیران عراق با بازگشایی شعبه دانشگاه تهران در نجف و کربلا موافقت کرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی شریف و پردیس فارابی نیز به نتایج خوبی دست یافته‌اند و امیدواریم به‌زودی شعبه‌ای از دانشگاه صنعتی شریف در عراق بازگشایی شود. دانشگاه علم و صنعت نیز در آستانه همین مسیر قرار دارد و در ماه‌های آینده در این جهت حرکت خواهیم کرد.

الحجاج خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران این است که علم تولیدشده را بدون بخل در اختیار همه ملت‌ها، به‌ویژه کشور‌های مسلمان، همسایه و کشور‌های مقاومت قرار دهد. ما خوشحالیم که میزبان جمعیتی ارزشمند از دانشجویان دوست و برادر عراقی هستیم که عراق نخستین کشور فرستنده دانشجو به ایران است.





سفیر عراق در پایان تأکید کرد: باید اعلام کنم در اتفاقات بزرگی که در ایران در حال رخ دادن است، فکر نکنید ایران تنهاست؛ ما در کنار شما هستیم.

وی افزود: این نگاه مردم عراق و بیانگر رابطه میان ملت‌های عراق و ایران است و این یک فرصت است؛ فرصتی که حتماً باید آن را به‌طور کامل با ایجاد شراکت‌های فرهنگی و علمی بسازیم.