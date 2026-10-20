رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات از برگزاری سه رویداد گردشگری شامل جشنواره زرشک در روستای خشک، جشن انار در روستای نیگ و آئین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قائنات گفت: فصل پاییز به دلیل برداشت محصولات شاخص کشاورزی از جمله زعفران، زرشک و انار و برگزاری آئین‌ها و جشن‌های محلی، از ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان قائنات به شمار می‌رود.

حمید عباس‌زاده افزود: برگزاری رویداد‌های بومی و محلی در فصل برداشت محصولات کشاورزی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های روستایی، عرضه تولیدات محلی و آشنایی گردشگران با فرهنگ، آئین‌ها و شیوه زندگی مردم منطقه فراهم می‌کند و می‌تواند در رونق گردشگری و حمایت از اقتصاد جوامع محلی مؤثر باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: نخستین رویداد، جشنواره زرشک در روستای خشک است که با برپایی بازارچه محصولات محلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی همراه خواهد بود.

عباس‌زاده اگفت: جشن انار در روستای نیگ نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری روستا یکم آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و برپایی بازارچه و اجرای برنامه‌های فرهنگی از بخش‌های این رویداد خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قائنات همچنین از برگزاری آئین شکرگزاری برداشت زرشک در آرین‌شهر، مرکز بخش سده، روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این آئین هم‌زمان با فصل برداشت زرشک و با حضور مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.