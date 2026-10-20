مستند «روایت افتخار» با موضوع نقش ماشین‌سازی اراک در دفاع مقدس و فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه روی آنتن شبکه‌های دو و نمایش می‌روند.

پخش مستند «روایت افتخار» و فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» از قاب سیما

پخش مستند «روایت افتخار» و فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «روایت افتخار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد طالبی، با نگاهی به رویداد «ایران جان، مرکزی ایران»، به تلاش‌های صنعتگران و متخصصان ماشین‌سازی اراک در حوزه پل‌سازی و پشتیبانی مهندسی جبهه‌ها می‌پردازد و سه‌شنبه ۲۸ مهر ساعت ۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

همچنین فیلم سینمایی «بیست و یک روز بعد» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفاه، امشب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش روانه آنتن می‌شود. این اثر داستان نوجوانی به نام «مرتضی» را روایت می‌کند که برای تحقق آرزوی فیلم‌سازی تلاش می‌کند؛ اما بیماری مادرش مسیر زندگی او را تغییر می‌دهد.

ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، امیرحسین صدیق و مهدی قربانی از بازیگران این فیلم هستند.