به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رییس هاپکیدو GHA ایران با حضور در سمینار بین‌المللی این رشته در کشور تونس، آموزش‌های تخصصی دفاع شخصی ترکیبی، دفاع شخصی کاربردی پلیسی و کار با سلاح شمشیر را ارائه می‌کند. رویدادی که فرصتی برای توسعه تعاملات فنی و تقویت جایگاه هاپکیدو ایران در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند.

استاد جعفر نوایی، رئیس هاپکیدو GHA ایران، به‌عنوان مدرس بین‌المللی در سمینار سه‌روزه هاپکیدو در کشور تونس حضور می‌یابد تا در بخش آموزش‌های تخصصی این رشته، تجربیات و مهارت‌های فنی خود را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهد.

رئیس سبک هاپکیدو GHA ایران گفت: این سمینار بین المللی با محوریت آموزش‌های تخصصی هاپکیدو روز‌های ۲ تا۵ آبان در پایتخت کشور تونس برگزار می‌شود و نوایی به‌عنوان مدرس بخش دفاع شخصی و سلاح شمشیر انتخاب شده است.

جعفر نوایی افزود: دفاع شخصی ترکیبی، دفاع شخصی کاربردی پلیسی و آموزش مهارت‌های مرتبط با کار با شمشیر از جمله محور‌های آموزشی این رویداد بین‌المللی است.

نوایی با اشاره به سوابق فعالیت‌های بین‌المللی خود در این رشته اظهار کرد: تاکنون در کشور‌های آلمان، مکزیک، روسیه، هند، نپال و جمهوری آذربایجان به تدریس هاپکیدو پرداخته‌ام و به‌عنوان مدرس بین‌المللی در سازمان جهانی هاپکیدو شناخته می‌شوم.

وی افزود: در رویداد‌های مهم بین‌المللی، با هدف آموزش و توسعه هاپکیدو در کشور‌های مختلف، از من به‌عنوان مدرس دعوت می‌شود و حضور در این برنامه‌ها فرصتی برای تبادل تجربه، ارتقای دانش فنی و معرفی ظرفیت‌های آموزشی ایران در سطح جهانی است.

رئیس سبک هاپکیدو GHA ایران با بیان اینکه حضور مدرسان ایرانی در سمینار‌های بین‌المللی می‌تواند به توسعه این رشته در کشور کمک کند، گفت: این رویداد‌ها زمینه انتقال تجربه‌های تخصصی، آشنایی با شیوه‌های مختلف آموزش و گسترش ارتباطات میان مربیان و فعالان هاپکیدو در کشور‌های مختلف را فراهم می‌کند.

ایران؛ یکی از پایگاه‌های اصلی هاپکیدو در آسیای مرکزی

نوایی با اشاره به سابقه همکاری ایران با سازمان جهانی هاپکیدو از سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: ایران در سال‌های همکاری با این سازمان توانسته است جایگاه مناسبی در این رشته به دست آورد و در حوزه‌های فنی، مسابقاتی و برگزاری رویداد‌های بین‌المللی نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: ایران اکنون یکی از پایگاه‌های اصلی هاپکیدو در کشور‌های آسیای مرکزی به شمار می‌رود و در تصمیم‌گیری‌های مهم فنی، برنامه‌ریزی مسابقات و برگزاری رویداد‌های بین‌المللی این رشته نقش تأثیرگذاری دارد.

رئیس سبک هاپکیدو GHA ایران که مسئولیت ریاست هاپکیدو آسیای مرکزی را نیز برعهده دارد، با تأکید بر اهمیت تداوم تعاملات بین‌المللی گفت: حضور در برنامه‌های تخصصی و همکاری با سازمان جهانی هاپکیدو، فرصت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، ارتقای سطح فنی مربیان و تقویت ارتباطات میان کشور‌های فعال در این رشته است.

وی افزود: تداوم حضور در سمینار‌ها و رویداد‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه بهره‌گیری از تجربیات روز، افزایش توانمندی‌های فنی و گسترش فعالیت‌های هاپکیدو ایران را فراهم کند و به حضور مؤثرتر کشورمان در برنامه‌ها و رقابت‌های بین‌المللی این رشته کمک کند.

حضور جعفر نوایی در سمینار بین‌المللی هاپکیدو GHA در تونس، در ادامه فعالیت‌های آموزشی وی در شش کشور جهان، بیانگر گسترش ارتباطات بین‌المللی این رشته و تلاش برای تقویت جایگاه ایران در ساختار فنی و آموزشی هاپکیدو در منطقه آسیای مرکزی است.

شهرستان آمل به عنوان پایگاه‌های قهرمانی این رشته ورزشی در ایران است.