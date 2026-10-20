رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: نبود اطلاعات دقیق در حوزه آمایش سرزمین و اجرای پروژه‌های عمرانی، آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده است؛ به‌طوری‌که برخی واحد‌های تولیدی که بدون توجه به ملاحظات آمایش سرزمین فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه آزمایش سرزمینی گفت: این طرح یکی از تحولات فناورانه برای کاهش هزینه‌ها و بهبود تصمیم‌گیری‌هاست و می‌تواند از بروز مشکلات در فعالیت واحدهای تولیدی در بلندمدت جلوگیری کند.



پورمحمدی افزود: نبود اطلاعات دقیق در حوزه آمایش سرزمین و اجرای پروژه‌های عمرانی، آسیب‌های جدی به کشور وارد کرده است؛ به‌طوری‌که برخی واحدهای تولیدی که بدون توجه به ملاحظات آمایش سرزمین فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، با شکست مواجه شده‌اند.



وی با اشاره به اهمیت آمایش سرزمین در تعیین اولویت‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: در طرح‌های آمایش سرزمین، اولویت‌ها مشخص است و می‌توان بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کرد؛ اما اگر بخواهیم با شرایط موجود پیش برویم، باید تا ۱۰۰ سال هیچ طرح جدیدی را آغاز نکنیم و صرفاً طرح‌های قبلی را به پایان برسانیم؛ درحالی‌که با اولویت‌بندی صحیح، می‌توان از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کرد.