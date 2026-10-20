طرح اتصال به شبکه فیبر نوری در ۷ شهر استان قزوین اجرا شده و تا پایان برنامه هفتم، در ۲۲ شهر دیگر نیز اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات درکارگروه هوش مصنوعی با بیان این مطلب گفت: از مجموع ۶۹۸ روستا بالای ۲۰ خانوار نیز، ۷۰ درصد پوشش ارتباطی ایجاد شده است.

حجت اله امینی افزود: اتصال رایگان مدارس استان از جمله مدارس شبانه‌روزی و عشایری به فیبر نوری در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۷۸ مدرسه به شبکه متصل شده است.

به گفته وی ۵۳ هزار نفر از دانش اموزان استان از آموزش‌های هوش مصنوعی استفاده می‌کنند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: از اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد دولت و همچنین هدایت عناوین پژوهشی به سمت هوش مصنوعی استقبال می‌کنیم.

اولویت‌های هوش مصنوعی در استان

استاندار از اولویت آموزش هوش مصنوعی به مدیران و کارکنان دولت و همچنین اتصال صنایع به آن گفت و اظهار داشت: هوش مصنوعی بر سرعت فناوری‌ها می‌افزاید و اولین قدم در آن، تدوین سند آموزش است.

محمد نوذری در موافقت با کلیات سند هوش مصنوعی گفت: این سند باید در جلسه شورای توسعه استان هم مطرح شود تا از نظر بودجه مانعی وجود نداشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار نیز گفت: تنها یک دهم درصد از کارکنان ما آموزش هوش مصنوعی دیده‌اند که این میزان قابل قبول نیست.

محمدرضا صفی‌خانی با تاکید بر یادگیری ظرفیت‌های مختلف هوش مصنوعی افزود: هم‌افزایی میان دولت و مراکز علمی و دانشگاهی در انتخاب و تدوین پروژه‌ها بر مبنای هوش مصنوعی، لازم است.

رئیس بنیاد نخبگان استان هم از راه‌اندازی باشگاه هوش مصنوعی در استان گفت.

نوشین بیگدلی افزود: سومین دوره المپیاد هوش مصنوعی در کشور برگزار شده و با توجه به سهمیه و مزایای این المپیاد، لازم است برای توسعه استفاده از هوش مصنوعی اقدام کنیم.