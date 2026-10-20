مدیرعامل شرکت گاز استان، از سرقت گاز طبیعی توسط یک واحد تولیدی و صنعتی در اردبیل خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده جلودار، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به شناسایی استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی در یک واحد صنعتی و تولیدی اظهار کرد: در پی این اقدام، جریان گاز این واحد قطع و متخلف به دستگاه قضایی معرفی شد و شرکت گاز استان با جدیت با موارد استفاده غیرمجاز و سرقت گاز طبیعی برخورد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی افزود: گاز طبیعی سرمایه‌ای متعلق به عموم مردم و از مصادیق بیت‌المال است و هرگونه استفاده غیرمجاز از این نعمت ملی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و متخلفان علاوه بر قطع جریان گاز، برای رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به اهمیت مقابله با سرقت گاز طبیعی ادامه داد: صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی، از اولویت‌های این شرکت است و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد جدی خواهد شد.

خدابنده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی، مراتب را از طریق سامانه امداد و حوادث گاز به شماره ۱۹۴ به‌صورت شبانه‌روزی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و اقدام قانونی لازم انجام شود.