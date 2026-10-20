\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647\u060c \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0647 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0641\u062e\u06cc\u0645\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u06a9\u0633\u0648\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0635\u062d\u06cc\u062d \u0646\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0633\u0644\u0627\u0645\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.