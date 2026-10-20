مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در یادداشتی با عنوان «آموزش‌های فنی و حرفه‌ای؛ از مهارت‌آموزی تا آبادگری زمین» به تبیین ضرورت اتخاذ رویکردی دینی، ارزشی و راهبردی در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی دینی، ارزش‌های فرهنگی و نیاز‌های راهبردی کشور در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، رویکرد «عزت‌مداری و آبادگری زمین» را مسیری برای پیوند میان مهارت‌آموزی، تولید فناوری، مسئولیت‌پذیری و پیشرفت کشور معرفی کرده است.

حسن آقابابایی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در یادداشتی با عنوان «آموزش‌های فنی و حرفه‌ای؛ از مهارت‌آموزی تا آبادگری زمین» به تبیین ضرورت اتخاذ رویکردی دینی، ارزشی و راهبردی در برنامه‌ریزی درسی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای پرداخته است.

وی گفت: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی، صرفاً مسیری برای ورود به بازار کار نیستند؛ بلکه می‌توانند زمینه‌ساز تولید، نوآوری، حل مسائل جامعه، تقویت استقلال اقتصادی و تربیت نسلی توانمند و مسئولیت‌پذیر باشند. تحقق این ظرفیت‌ها، به پاسخ‌گویی به پرسشی اساسی وابسته است: نظام آموزشی کشور، مهارت و فناوری را با چه هدفی پرورش می‌دهد و قرار است این توانمندی‌ها در خدمت کدام ارزش‌ها و نیاز‌ها قرار گیرند؟

آقابابایی افزود: برنامه درسی تنها مجموعه‌ای از دانش‌ها و مهارت‌های شغلی نیست؛ بلکه تصویری از انسان مطلوب، کار ارزشمند و آینده مورد انتظار جامعه را نیز در خود جای می‌دهد. ازاین‌رو، در ایران اسلامی، توجه به مبانی دینی و فرهنگی و نیاز‌های راهبردی کشور باید در کنار دانش تخصصی و تحولات فناوری، جایگاهی روشن در تعیین جهت‌گیری این آموزش‌ها داشته باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: رویکرد سرمایه انسانی بر تربیت نیروی کار ماهر، افزایش بهره‌وری و ارتقای توان تولید تأکید دارد. رویکرد توسعه پایدار، ارتباط آموزش و کار را با اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست بررسی می‌کند و بر بهره‌برداری مسئولانه از منابع و توجه به نسل‌های آینده تأکید می‌ورزد. رویکرد توانمندسازی و عدالت اجتماعی نیز آموزش را صرفاً وسیله‌ای برای اشتغال نمی‌داند، بلکه آن را عاملی برای گسترش فرصت‌های واقعی افراد، کاهش محرومیت و مشارکت مؤثر در جامعه به شمار می‌آورد.

وی افزود: هر یک از این رویکردها، بخشی مهم از مأموریت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را روشن می‌کنند. بااین‌حال، برنامه‌ریزی درسی در ایران باید شرایط بومی، مبانی اعتقادی، ارزش‌های جامعه و نیاز‌های بلندمدت کشور را نیز در نظر بگیرد.

آقا بابایی گفت: آبادگری زمین؛ مسئولیتی فراتر از بهره‌برداری از منابعیکی از مبانی قرآنی این رویکرد، آیه ۶۱ سوره هود است. در این آیه، حضرت صالح علیه‌السلام به قوم خود یادآوری می‌کند: «هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا»، یعنی خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادانی آن را به شما سپرد.

وی افزود: در جهان امروز، تحقق چنین مسئولیتی به دانش و فناوری وابستگی جدی دارد. انسان با اتکا به عقل، خلاقیت و مهارت می‌تواند مواد اولیه و ظرفیت‌های طبیعی را به محصولات، ابزار‌ها و خدماتی تبدیل کند که زندگی فردی و اجتماعی را بهبود می‌بخشند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: برنامه درسی مطلوب در این چارچوب، برنامه‌ای نیست که صرفاً نیاز امروز بازار کار را پاسخ دهد؛ بلکه باید توان یادگیری مستمر، سازگاری با تحولات فناوری و مشارکت در حل مسائل آینده را نیز پرورش دهد. چنین برنامه‌ای، ضمن توجه به اشتغال و بهره‌وری، از جهت‌گیری ارزشی و دینی خود نیز آگاه است و فناوری را نه هدفی مستقل، بلکه ابزاری برای تحقق اهداف انسانی و اجتماعی می‌داند.