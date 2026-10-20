به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس بهشتی روی در حاشیه بازدید از سایت دو پشته زباله دشت روم بویراحمد با اشاره به اقدامات شهرداری یاسوج در حوزه مدیریت پسماند و ساماندهی حیوانات بلاصاحب گفت: شهرداری یاسوج در هر دو حوزه از سایر دستگاه‌ها جلوتر است و باید به کمک این مجموعه بیاییم.

وی افزود: اگر می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم، نباید در مسیر فعالیت‌های آن مانع ایجاد کنیم، بلکه باید شرایط را برای پیشبرد اقدامات و اجرای برنامه‌ها فراهم کنیم.

بهشتی با اشاره به ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با تصمیمات شهرستان تصریح کرد: از همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مسیر همراهی و همکاری کنند، تشکر می‌کنیم و برای آنان احترام قائلیم؛ اما هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید در فرایند تصمیم‌گیری‌های شهرستان بویراحمد مانع ایجاد کند یا از همکاری لازم خودداری کند.

بلاتکلیفی ۱۰ تا ۱۲ ساله سایت پسماند یاسوج

فرماندار بویراحمد با اشاره به سابقه طولانی مشکلات سایت پسماند یاسوج گفت: این موضوع حدود ۱۰ تا ۱۲ سال بلاتکلیف مانده و یک سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز رها شده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری اراده برای فعال‌سازی مجدد این ظرفیت، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه ادامه فعالیت این مجموعه تأکید کرد.

بهشتی روی یادآور شد: ساماندهی سایت پسماند یاسوج از موضوعات مهم مدیریت شهری است که تعیین تکلیف آن به تکمیل زیرساخت‌ها، هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و فراهم‌شدن شرایط لازم برای تداوم سرمایه‌گذاری وابسته است.

مهلت ۱۰ روزه دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌ها

وی با اشاره به اقدامات شهرداری یاسوج برای مکانیزه‌کردن مدیریت پسماند اظهار کرد: منابع مالی موردنیاز در حوزه شهرداری تأمین شده و اکنون همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه ضرورت دارد.

فرماندار بویراحمد افزود: دستگاه‌های مرتبط در حوزه برق، گاز، آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای و مخابرات تعهداتی را برای تأمین نیاز‌های زیرساختی این مجموعه پذیرفته‌اند و مقرر شده است بخشی از این اقدامات ظرف ۱۰ روز آینده انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات مطرح‌شده در این بازدید، اجرای تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان نقش مهمی در رفع موانع موجود و فراهم‌کردن زمینه ادامه فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در سایت پسماند دارد.

بازدید مجدد شورای تأمین برای بررسی اجرای مصوبات

بهشتی روی همچنین از بازدید مجدد شورای تأمین از سایت پسماند در جلسه آینده خبر داد و گفت: روند اجرای مصوبات و میزان پایبندی دستگاه‌های مسئول به تعهداتشان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در صورت اجرا نشدن تعهدات، موضوع بر اساس قوانین و مقررات مربوطه پیگیری خواهد شد.

فرماندار بویراحمد تصریح کرد: تعیین مهلت برای اجرای بخشی از تعهدات و پیش‌بینی بازدید مجدد شورای تأمین، دو اقدام مطرح‌شده برای پیگیری عملی مصوبات و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در این زمینه است.

ساماندهی حیوانات بلاصاحب؛ دیگر محور بازدید مسئولان

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی حیوانات بلاصاحب با مدیریت شهری یاسوج، گفت: با برنامه‌ریزی، تأمین امکانات و همکاری دستگاه‌های مسئول این امر محقق می‌شود.