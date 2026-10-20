به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سومین جایزه ملی ثریا گفت: موضوع پذیرش دانشجویان بین‌المللی و میزبانی از دانشجویان کشور‌های مختلف در دانشگاه‌های ایران، باید در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران برای قرار گرفتن دستاورد‌های علمی در خدمت ملت‌ها دنبال شود.

رستمی افزود: در این چارچوب، انتقال دانش و فراهم کردن امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی کشور، بدون تبعیض و با توجه ویژه به کشور‌های مسلمان، همسایه و جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفت.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاهمچنین با اشاره به حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های ایران، از عراق به‌عنوان نخستین کشور فرستنده دانشجو به ایران یاد شد. رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران و سیاست‌گذاران حوزه آموزش عالی نیز در این جلسه حضور داشتند و بر نقش دانشگاه‌های کشور در انتقال دانش و گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی تأکید شد.