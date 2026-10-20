ملی‌پوش جودوی نابینایان و کم‌بینایان ایران به نشان برنز وزن منهای ۹۵ کیلوگرم پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی در ناگویا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های رده‌بندی و فینال سه وزن نخست مسابقات جودوی نابینایان و کم‌بینایان در سالن هنر‌های رزمی شهر ناگویا برگزار شد.

موسی غلامی، نماینده وزن منهای ۹۵ کیلوگرم ایران، که صبح امروز (سه شنبه) در یک غافلگیری برابر ملی‌پوش ازبکستان شکست خورده بود، در دیدار رده‌بندی این وزن مقتدرانه ظاهر شد و در نهایت با شکست «نظر حسینوف» از تاجیکستان به نشان برنز رسید.

غلامی در کلاس (J۱) وزن ۹۵ کیلوگرم به روی تاتامی رفت. او در یک مبارزه‌ای کاملاً برتر و با امتیاز ایپون، رقیب تاجیکستانی خود را شکست داد تا دومین مدال پاراجودوی ایران را به ارمغان بیاورد.

پیش از موسی غلامی، مهدی برچلو موفق به کسب مدال برنز وزن منهای ۸۱ کیلوگرم شده بود.

رضا غلامی دیگر نماینده ایران است که برای کسب عنوان سوم (نشان برنز) تلاش خواهد کرد.