به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان گفت: : ساعت ٠٩:٠٩ امروز سه شنبه «٢٨ مهرماه ١۴٠۵»، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه کامیونت ایسوزو در محور گلزار بهرامجرد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

بلافاصله یک تیم امدادونجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن و ارزیابی مشخص شد؛ این حادثه ١۵ مصدوم دارد.

نیرو‌های هلال احمر در این حادثه ٢ مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دادند و مابقی مصدومین توسط نیرو‌های اورژانس امدادرسانی شدند.