سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه از آغاز اجرای طرح نماد در مدارس استان با هدف شناسایی زودهنگام آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: طرح نماد در مدارس استان برنامه‌ای بین‌دستگاهی است که با هدف ایجاد نظامی یکپارچه برای شناسایی، پیشگیری و رسیدگی به آسیب‌های روانی و اجتماعی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

فضل‌الله پرنوره با تأکید بر نقش مشاوران مدارس در شناسایی مشکلات دانش‌آموزان گفت: توانمندسازی مشاوران، آموزش مهارت‌های زندگی، خودمراقبتی و کنترل هیجانات از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

وی افزود: افزایش آگاهی والدین از نیازهای روحی و عاطفی فرزندان و شناخت نشانه‌های هشداردهنده می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات کمک کند.