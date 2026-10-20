بخشی فرماندار مشگین شهر از تامین اعتبار لازم و خرید تجهیزات مورد نیاز برای اتمام طرح تصفیه و پمپاژ فاضلاب بارزیل در چند روز آینده خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مهدی بخشی فرماندار شهرستان مشکین‌شهر گفت: خوشبختانه نصب تجهیزات به پایان رسیده و ژنراتور نیز تهیه شده و در محوطه کارگاه مستقر است و طی یکی دو روز آینده نصب ژنراتور نیز به پایان خواهد رسید.

وی افزود: خوشبختانه نصب تجهیزات به پایان رسیده و ژنراتور نیز تهیه شده و در محوطه کارگاه مستقر است و طی یکی دو روز آینده نصب ژنراتور نیز به پایان خواهد رسید.

فرماندار شهرستان مشکین‌شهر با قدردانی از پیگیری‌های انجام‌شده ادامه داد: از همه عزیزانی که پیگیر اتمام این پروژه بودند، از جمله استاندار، شورای نظارتی استان، دادستان شهرستان و مرکز استان، تشکر و قدردانی می‌کنم.

بخشی در پایان یادآور شد: به‌زودی آب تصفیه‌شده تحویل کشاورزان خواهد شد و این طرح نقش مهمی در بهبود وضعیت آبیاری اراضی کشاورزی منطقه و رونق‌بخش کشاورزی ایفا می‌کند.