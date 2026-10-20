به دستور فرمانداری ارومیه، بیش از ۱۰ واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلفات صنفی، با حضور و همراهی دستگاه‌های نظارتی مهر وموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، درادامه نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و صیانت از حقوق شهروندان، به دستور فرمانداری ارومیه، بیش از ۱۰ واحد نانوایی به دلیل تکرار تخلفات صنفی، با حضور و همراهی دستگاه‌های نظارتی پلمب شدند.

این عملیات با حضور رئیس اداره بازرسی و تنظیم بازار، بازرس ویژه اقتصادی، قاضی تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی انجام گرفت.

برخورد با واحد‌های متخلف با هدف ارتقای کیفیت خدمات، رعایت ضوابط قانونی و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته و نظارت بر فعالیت واحد‌های نانوایی با جدیت ادامه خواهد داشت.