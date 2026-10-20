به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی اظهار داشت: در پی اقدامات پلیسی، مأموران کلانتری ۱۲ موفق به شناسایی ۲ واحد مسکونی محل نگهداری و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز دیجیتال شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از بررسی‌های لازم و با هماهنگی قضائی در بازرسی از این ۲ واحد مسکونی، تعداد ۱۰ دستگاه استخراج رمزارز دیجیتال را کشف و در این رابطه ۲ نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان و ارجاع آن به مرجع قضائی گفت: کارشناسان ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده را بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال و بهره‌گیری غیرقانونی از شبکه برق می‌تواند موجب افزایش مصرف انرژی، افت ولتاژ و اختلال در تأمین برق شهروندان شود؛ لذا پلیس با هرگونه فعالیت غیرمجاز که موجب اخلال در نظم عمومی و زیرساخت‌های شهری شود، برخورد قاطع خواهد کرد.