مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد از رشد بیش از ۶۰ درصدی تأسیس مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، احمد طالبی، با اشاره به افزایش استقبال صنایع از آموزش‌های مهارتی در محیط کار گفت: شمار مراکز آموزش جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی استان در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این رشد نشان‌دهنده افزایش توجه صنایع به آموزش‌های تخصصی و ضرورت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز‌های واقعی واحد‌های تولیدی است.

طالبی با تشریح نحوه فعالیت این مراکز اظهار کرد: واحد‌های صنعتی و تولیدی با دریافت مجوز آموزش جوار کارگاهی می‌توانند دوره‌های مورد نیاز خود را متناسب با شرایط و نیاز‌های تخصصی مجموعه تعریف کنند و از ظرفیت مربیان داخلی یا مدرسان بیرونی بهره ببرند.

وی ادامه داد: در این شیوه، آموزش‌ها در محیط کار و متناسب با نیاز‌های واقعی صنعت ارائه می‌شود و آزمون‌های مربوط نیز از طریق مرکز معین برگزار می‌شود؛ رویکردی که ضمن ارتقای اثربخشی آموزش، از تحمیل هزینه‌های اضافی به واحد‌های تولیدی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان یزد با اشاره به فعالیت بیش از ۶۰ مرکز آموزش جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی در استان یزد گفت: در سال گذشته و سال جاری، بازدید‌های میدانی متعددی از فضا‌های آموزشی این مراکز انجام شده است تا کیفیت آموزش‌ها و روند اجرای دوره‌ها بررسی شود.

طالبی همچنین بر ضرورت حمایت از مربیان و استادکاران شاغل در صنایع تأکید کرد و افزود: پیش‌بینی مشوق‌ها و پرداخت حق‌الزحمه مناسب به مربیان صنعتی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر متخصصان و استادکاران را در آموزش نیروی انسانی فراهم کند و به ارتقای کیفیت دوره‌های مهارتی بینجامد.

وی با بیان اینکه استقبال صنایع استان یزد از این شیوه آموزش افزایش یافته است، بر تداوم توسعه مراکز جوار کارگاهی و بین‌کارگاهی برای پاسخگویی به نیاز‌های مهارتی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از رونق تولید در استان تأکید کرد.