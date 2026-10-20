به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های پاراتکواندو کلاس K ۴۴ب ازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ پریماه تورانی در مرحله شانس مجدد مبارزه کرد و پیروز شد.

ملی پوش دسته ۶۵ - کیلوگرم ایران در این مرحله ملی کاهیانی از اندونزی را در دو راند با نتایج ۱۴ بر صفر و ۱۰ بر صفر شکست داد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

تورانی برای کسب مدال برنز باید به مصاف بک بولاتوا از ازبکستان برود.

او در مرحله یک‌چهارم نهایی برابر نماینده چین شکست خورد تا به شانس مجدد برسد. او با پیروزی در این مرحله برای کسب برنز رقابت خواهد کرد.