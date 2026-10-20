فرمانده سایبری ارتش آمریکا، در کنفرانس انجمن ارتش ایالات متحده اعلام کرد این نیروی نظامی در حال ارزیابی مستمر عملکرد عامل‌های هوش مصنوعی برای تعیین سطح استقلال عملیاتی آنها در مأموریت‌های سایبری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از وبگاه خبری Military Times، کریستوفر یوبنک گفت: تمامی عامل‌های هوشمند در شرایط کنونی تحت نظارت انسانی فعالیت می‌کنند و یک هیئت راهبری تخصصی درباره واگذاری وظایف مستقل به آنها تصمیم می‌گیرد. این عامل‌ها متناسب با نقش‌های شغلی نیروی انسانی آموزش می‌بینند و عملکردشان روزانه ارزیابی می‌شود.

یوبنک با اشاره به افزایش چشمگیر سرعت پردازش اطلاعات اعلام کرد که یک عامل هوش مصنوعی توانسته است فعالیتی را که پیش‌تر به اندازه شش ماه از یک افسر پشتیبانی تحلیل داده زمان می‌برد، ظرف دو روز انجام دهد.

فرماندهی سایبری ارتش آمریکا از این فناوری برای مدیریت، تأمین امنیت، دفاع و عملیات تهاجمی شبکه‌ای استفاده می‌کند. هدف این رویکرد، افزایش سرعت عملیات و آزادسازی ظرفیت نیروی انسانی برای تمرکز بر مسائل پیچیده و تصمیم‌گیری‌های حساس عنوان شده است.