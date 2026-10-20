به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان؛ مجری استانی طرح‌های اشتغال‌زایی بنیاد علوی گفت: در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی و توسعه مناطق محروم، از سال ۱۴۰۳ تاکنون به ۱۲۰۰ نفر از بانوان کارآفرین روستایی در استان همدان با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در زمینه‌های مختلف صنایع دستی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تولیدی پوشاک، کشت گلخانه و دامداری تسهیلات اعطا کرده است.

فاطمه کاویار افزود: زنان روستایی ارکان اصلی توسعه پایدار و چرخ‌دنده‌های محرک اقتصاد روستایی کشور محسوب می‌شوند.

وی بیان کرد: این اقدامات گامی مؤثر در جهت تقویت زنجیره ارزش، خوداتکایی اقتصادی خانواده‌های روستایی و پایداری اشتغال در مناطق کم‌برخوردار به شمار می‌رود.

وی افزود: حمایت از زنان روستایی و همچنین زنان سرپرست خانوار همچنان از اولویت‌های فعالیت‌های بنیاد علوی است.