به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی ساده، رئیس هیئت هندبال استان قم، با اعلام این خبر گفت: امیرحسین قاسمی و محمدرئوف یوسف‌وند، دو هندبالیست قمی، به هشتمین اردوی تیم ملی پسران زیر ۱۷ سال دعوت شده‌اند.

وی افزود: این اردو از ۳۰ مهر تا ۵ آبان در سالن فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌شود و هدف از آن، آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات آسیایی است.

رئیس هیئت هندبال استان قم با اشاره به سابقه حضور این دو ورزشکار در اردو‌های تیم ملی بیان کرد: قاسمی و یوسف‌وند در هفتمین اردوی تیم ملی نیز که از ۱۳ تا ۱۹ مهر در تهران برگزار شد، حضور داشتند.

ساده با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت این دو هندبالیست جوان گفت: محمدرئوف یوسف‌وند از استعداد‌های پرورش‌یافته مدرسه هندبال ملی‌پوشان و امیرحسین قاسمی از بازیکنان مدرسه هندبال پژوهش استان قم است؛ موضوعی که نقش مدارس هندبال قم را در شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی نشان می‌دهد.