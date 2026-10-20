مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از مهروموم یک نانوایی سنگک در یاسوج به دلیل گران‌فروشی و عرضه نان بی‌کیفیت خبر داد.

مهر و موم نانوایی سنگک متخلف در یاسوج به دلیل گران‌فروشی

مهر و موم نانوایی سنگک متخلف در یاسوج به دلیل گران‌فروشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: در پی گزارش‌های مردمی و بررسی‌ بازرسان، یک نانوایی سنگک در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی در شهر یاسوج، به دلیل گران‌فروشی و عرضه نان بی‌کیفیت مهر و موم شد.

لقمانی افزود: این اقدام با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت بر عملکرد واحد‌های صنفی و مقابله با تخلفات در حوزه عرضه نان انجام شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها عنوان کرد: گران‌فروشی، کم‌فروشی، کاهش وزن چانه، عرضه نان بی‌کیفیت و تخطی از نرخ‌های مصوب، تخلف محسوب می‌شود و با واحد‌های متخلف مطابق مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

لقمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه قیمت، وزن و کیفیت نان، موضوع را از طریق مجاری قانونی گزارش کنند تا در اسرع وقت بررسی و پیگیری شود.