سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با اصحاب رسانه در پاسخ به اینکه باتوجه به متعهد نبودن آمریکا چرا بر مذاکره اصرار می‌شود گفت: ما اصرار نداریم به دنبال صیانت از مسیر مذاکره و دفاع هستیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در ابتدا شهادت دو بانوی ایرانی در سیستان را تسلیت گفت و در حوزه دیپلماسی به سفر‌های رییس جمهور و رایزنی‌های وزارت امور خارجه اشاره کرد و گفت: تنش‌ها در منطقه حاکم است و براساس وظایف حقوقی ایران یاد کنیم از جنایات صهیونیست‌ها با همکاری آمریکا که قید بندی در تجاوز قایل نیست.

از سخنگو بپرس

وی در ادامه افزود: از سخنگو بپرس سئوالی است مردمی، که مرکز دیپلماسی با ابتکاری در فضای مجازی سئوالی که بیشتر تکرار داشته مطرح می‌شود.

به دنبال صیانت از مسیر مذاکره و هم با دفاع هستیم

بقائی در پاسخ به اینکه باتوجه به متعهد نبودن آمریکا چرا بر مذاکره اصرار می‌شود گفت: ما اصرار نداریم به دنبال صیانت از مسیر مذاکره و هم با دفاع هستیم. سابقه پیمان شکنی آمریکا محرز هست، اما مجاز نیستیم به خاطر تجارب تلخ گذشته از فلسفه کارمون دور شویم و از هر ابزاری استفاده می‌کنیم در پیشبرد دیپلماسی تعلل نخواهیم کرد در غیر اینصورت گفته می‌شود باعث جنگ شدیم.

در سفر لاوروف به تهران تحولات منطقه ای و بین الملل بررسی شد

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: از مواضع عدول نکردیم سفر لاوروف در چهارچوب مشترک راهبردی و از مدت‌ها قبل در دستور کار بود براساس مواضع و منافع ملی گفت‌و‌گو شد. در زمینه تحولات منطقه‌ای و بین المللی وارد مذاکرات هسته‌ای نشدیم که بخواهیم درباره جزئیاتش گفت‌و‌گو کنیم با روسیه بعنوان یک کشور دوست ایران درباره تحولات مربوطه گفت‌و‌گو کردیم.

درباره یمن باید مصلحت امت اسلامی در نظر گرفته شود

بقائی درباره بیانیه درباره یمن در بغداد نیز گفت: آقای عراقچی تاکید کردند که نباید انشقال بین کشور‌های اسلامی باشد و خیلی جدی موضع بیان شد و مانع از درج دو بند درباره یمن بود که در راستای مصلحت امت اسلامی نبود. بار‌ها گفتیم موضوع یمن و عربستان براساس گفت‌و‌گو حل شود و راه حل نظامی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه افزود: مواضع ما در درج بند‌های ضد یمن به دلیل اینکه رویه مرسوم در این سازمان رعایت نشد و از قبل باید مطرح می‌کردند و روز دوم بدنبال آن بودند و ما نپذیرفتیم.

هیچ ضربه‌ای را بی پاسخ نمی‌گذاریم و محکم‌تر عمل می‌کنیم

بقایی در پاسخ به این ادعا که گفته کوه کلنگ رو می‌زنیم و ایران پاسخ ندهد گفت: آیا شما باور می‌کنید؟ در عمل ثابت کردیم هیچ ضربه‌ای را بی پاسخ نمی‌گذاریم و محکم‌تر عمل می‌کنیم.

صادرات ایران به پاکستان ادامه دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اینکه آیا پاکستان در حال اقدام چندجانبه است با توجه به بسته شدن مرز و اینکه گفته شد پاکستان بی طرف هست و چرا این اقدامات را انجام داده گفت: یک سری مسائل فنی وجود دارد اینکه صادرات از طرف ما ادامه دارد، اما از طرف آنها متوقف شده. ایران رابطه دوستانه با پاکستان دارد و دو کشور مصمم هستند این رابطه را ارج بنهند و این موضوع را قطعا حل خواهیم کرد. پاکستانی‌ها اعلام کردند که بروزرسانی‌های فنی را دارند انجام می‌دهند و در سفر آتی آنها به کشورمان این موضوع گفت‌و‌گو خواهد شد.

ایران در اتفاقات اخیر بزرگوارانه برخورد کرد

بقائی درباره بندی در بیانیه بغداد درباره حمله پهپادی ایران گفت: مقامات حوزه خلیج فارس در بیان خورده فرمایشات تجدیدنظر کنند بار‌ها این گذاره‌ها مطرح شده و کمکی به کشور‌های منطقه و ایران نمی‌کنند. ایران در اتفاقات اخیر بزرگوارانه برخورد کرد چرا که از خاک آنها به ایران حمله شد. این را باید در نظر داشته باشند نباید دفاع ایران علیه پایگاه‌های متجاوز را محکوم کنند.

روسیه پیگیر همکاری جمعی منطقه ای است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره درخواست لاوروف به همکاری جمعی منطقه‌ای گفت: روسیه پیگیر چنین موضوعاتی هست و از قبل هم بوده برای امنیت دسته جمعی در خلیج فارس و اصل اینکه منطقه باید برای تامین امنیت خود به خودشان متکی باشند و موضوعی که کشور‌های منطقه باید به دور از اعمال فشار آمریکا و دیگر کشور‌ها که وقعی به وضعیت منطقه نمی‌نهند روی نیاورند. کشور‌های منطقه اگر به دنبال ایجاد سازوکار منطقه‌ای جدی هستند مانع بشوند از سواستفاده دیگر کشور‌ها از خاک خود.

رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ قدر و منزلتی برای موازین بسیار ابتدایی حقوق بین الملل قائل نیست

بقائی درباره مواضع بی توجه به رای نهاد‌های حقوق بین الملل و پاسخگویی به محکومیت حمله به میناب گفت: طرف مقابل هیچ قدر و منزلتی برای موازین بسیار ابتدایی حقوق بین الملل قائل نیست و این برمی گردد به صد‌ها سال قبل وحشی گری غربی‌ها در جنگ‌ها و همچنین درجریان وحشی گری در دو جنگ قبل به ایران نشان دادند توجهی به مواضع و دادگاه‌های بین المللی نخواهند داشت.

قطر در یک سند رسمی اعلام کرد حملات ایران برعلیه اهداف امریکا در قطر بوده است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره موضع قطر درباره واکنش ایران به بیانیه قطر درمورد اهداف ایران در قطر گفت: قطر در یک سند رسمی اعلام کرد حملات ایران برعلیه اهداف امریکا در قطر بوده و ما این موضع را برجسته کردیم و این صحبت‌ها رو برجسته کردیم و جای گله ندارد.

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